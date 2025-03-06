نيمار يعود لمنتخب البرازيل بعد غياب عام ونصف العام

ساو باولو:عاد نيمار القائد السابق لمنتخب البرازيل لصفوف السامبا بعد غياب لنحو عام ونصف العام.

وضم المدرب دوريفال جونيور اليوم الخميس نيمار 33/ عاما/ لصفوف منتخب البرازيل ، قبل مواجهة كولومبيا والأرجنتين هذا الشهر في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وعاد نيمار مؤخرا إلى الملاعب عبر بوابة سانتوس بعد غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث عاد لفترة وجيزة قبل تجدد إصابته.

ورحل نيمار عن الهلال السعودي في يناير/كانون الثاني الماضي وعاد لنادي طفولته سانتوس بعقد يمتد لستة أشهر.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية قبل استضافة كولومبيا يوم 20 مارس/آذار الجاري ،ثم الخروج لملاقاة الأرجنتين بعدها بخمسة أيام.

وقال جونيور مدرب البرازيل “لقد خاض مباراتين كاملتين مع سانتوس، مع إخراجه في الدقائق الأخيرة في بعض المباريات، لنرى كيف سيؤدي في الفترة التي تسبق المباراتين”.

وضمت قائمة السامبا في حراسة المرمى: إيدرسون وأليسون وبينتو

وفي الدفاع: دانيلو وغابريل ماغاليش وليو أورتيز وماركينيوس وموريلو وجيليريمي أرانا وفاندرسون وويسلي

وفي خط الوسط: أندري وجيرسون وبرونو غيماريش وجويلينتون وماتيوش كونيا ونيمار

وفي الهجوم: إستيفاو وجواو بيدرو ورافينيا وسافينيو وفينيسيوس جونيور ورودريغو.

(د ب أ)