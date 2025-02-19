نيمار ينضم للمعترضين على استخدام العشب الصناعي في الملاعب البرازيلية- (تدوينة)

ساو باولو: أصبح الثلاثي البرازيلي نيمار ومواطنه تياغو سيلفا والهولندي ممفيس ديباي من بين لاعبي كرة القدم، الذين ينشطون في البرازيل، الذين يعترضون على استخدام العشب الصناعي في مباريات الدوري بدلا من استخدام العشب الطبيعي.

وقام اللاعبون الثلاثة بحملة عبر الإنترنت الثلاثاء ونشروا نفس الرسالة، مبرزين مخاوفهم من زيادة خطر إصابات للاعبين على العشب الصناعي.

وتستخدم بعض أندية دوري الدرجة البرازيلي العشب الصناعي لتسمح بالاستخدام المتعدد للملاعب مع تقليل الأضرار التي تلحق بأسطح اللعب.

وذكر اللاعبون الثلاثة في بيان: “من المقلق رؤية الاتجاه الذي تنتهجه كرة القدم البرازيلية. مع حجم وتمثيل رياضتنا، يجب ألا يكون هذا النقاش موجودا حتى. في أكثر الدوريات احتراما في العالم، يتم الاستماع إلى اللاعبين ويتم الاستثمار لضمان جودة العشب في الملاعب. الحل للملعب السيئ هو صنع ملعب جيد، الأمر بهذه البساطة. كرة القدم طبيعية، وليست صناعية”.

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وعاد نيمار مؤخرا لفريق سانتوس، فيما يلعب ديباي لفريق كورينثيانز، ويتواجد تياغو سيلفا مع فريق فلومينينسي.

يذكر أن فرق بوتافوجو، حمال اللقب، وبالميراس، وأتلتيكو باراناينسي، من بين الأندية التي استخدمت العشب الصناعي، حيث نتج عنها مقاطعة بعض اللاعبين المخضرمين أو العائدين من الإصابة- مثل نيمار- المباريات التي تقام على ملاعب هذه الفرق.

وذكر بالميراس في بيان أن الانتقادات التي توجه للعشب الصناعي الذي يتم استخدامه في ملعب الفريق سطحية وليست مبنية على أسس علمية.

(أ ب)