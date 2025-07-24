نيمار يواجه مشجعا لسانتوس بعد إلغاء هدف له في الدقائق الأخيرة

البرازيل: دخل المهاجم نيمار في نقاش حاد مع أحد المشجعين بعد إلغاء هدف سجله في الدقائق الأخيرة، مما أدى إلى هزيمة ناديه سانتوس 2-1 وتركه في منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.ش

وتوجه اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، والذي عانى من فترة محبطة منذ عودته إلى نادي طفولته هذا العام، إلى المدرجات في نهاية المباراة مع إنترناسيونال مساء الأربعاء للتحدث مع أحد المشجعين الذي بدا وكأنه يعترض عليه.

وأظهرت مقاطع الفيديو نيمار منزعجا ويلوح بيديه، ثم يرفع إبهامه إلى الأعلى بينما يدفعه أحد زملائه بعيدا.

وكان سانتوس يسعى جاهدا للعودة بعد تراجعه بهدفين، حيث سجل ألفارو مارتن باريال هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبعدها بثلاث دقائق، ظن نيمار أنه سجل هدفا بتسديدة يسارية، واحتفل أمام الجماهير التي شجعته.

لكن صيحات الاستهجان دوت في أرجاء ملعب فيلا بيلميرو عندما قرر الحكم أن الكرة لم تعبر خط المرمى.

ويحتل سانتوس 17 في الدوري الذي يضم 20 ناديا، إذ تهبط الفرق الأربعة الأخيرة إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم.

وكان لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق قد مر بفترة عصيبة منذ عودته لسانتوس، إذ غاب عن الملاعب بسبب الإصابة وطرد بسبب لمسة يد وعاني من فيروس كورونا.

(رويترز)