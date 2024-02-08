نيوتن غزة.. الصبي الفلسطيني الذي روّض الرياح يضيء خيمة عائلته- (فيديوهات وصور)

رفح: أضاء الفتى الفلسطيني حسام العطار الخيمة التي يقيم فيها مع عائلته بعدما نزحوا نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، مستخدماً مروحتين وجدهما في سوق للخردة وربطهما ببعض الأسلاك.
وتقديراً لبراعته، أطلق عليه المقيمون في المخيم لقب “نيوتن غزة”.
وقال العطار، صاحب الخمسة عشر عاماً، والهيئة التي قد تبدو أصغر من ذلك: “لقّبوني بنيوتن غزة بسبب الشبه بيني وبين نيوتن الذي سقطت عليه تفاحة بينما كان جالساً تحت شجرة تفاح واكتشف الجاذبية. وفي ظل الظلام الذي نعيش فيه والمأساة والصواريخ التي تسقط علينا.. اخترعت هذا الضوء”.
يرتبط العالم الإنكليزي إسحق نيوتن، الذي حقق إنجازات هائلة في الفيزياء والرياضيات والفلك، في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، في الخيال الشعبي بقصة التفاحة.
نيوتن #غزة pic.twitter.com/7xgYy6WiMv
— د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) January 31, 2024
ويتكدّس حالياً أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في رفح بجنوب القطاع، بجوار السياج الحدودي مع مصر.
ونصبت عائلة العطار خيمتها بجانب منزل من طابق واحد، ما مكّنَ الصبي من الصعود إلى سطح المنزل وتركيب مروحتين فوق بعضهما لتعملا كتوربينيْ رياح صغيرين قادرين على شحن البطاريات.
وأوصل حسام المروحتين بأسلاك مرّرها عبر المنزل، واستخدم أزراراً ومصابيح وقطعة رقيقة من الخشب تمتد إلى داخل الخيمة لتركيب نظام إضاءة لعائلته.
نيوتن غزة.
الطفل حسام العطار ينور المخيم.#غزة #فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/e8JpmJ4lNn
— دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) February 8, 2024
فشل العطار في أول محاولتين، واستغرق الأمر بعض الوقت لتركيب النظام، وتمكّن من تشغيله في المحاولة الثالثة.
وقال: “صرت أطوّر فيها شوي شوي، حتى تمكّنت من مدّ الأسلاك والمفاتيح عبر الغرفة إلى الخيمة التي نعيش فيها، لتضيء الخيمة”.
وتابع: “كنت مبسوط كتير إني خفّفت معاناة عائلتي وأمي وأبي المريض وأطفال أخي الصغار. خفّفت كتير من المعاناة والأزمة التي نعيش فيها في الحرب”.
حسام العطار ابن ال 15عاماً يبتكر نظاماً من الأدوات البدائية والخردة لإنارة خيمة العائلة بعد نزوحهم من شمالي قطاع #غزة وصولاً إلى مدينة #رفح، التفاصيل مع مراسل فلسطين اليوم أسامة الدحدوح pic.twitter.com/73G0onug0E
— قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) February 5, 2024
واندلعت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة رداً على هجوم حركة “حماس”، في السابع من أكتوبر تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقاً لإسرائيل.
وتعهّدت إسرائيل بالقضاء على “حماس” وتحرير الرهائن، وردّت بهجوم عسكري مدمر على غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 27 ألف شخص، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع، وتسبّب في نزوح جماعي، فضلاً عن تفشي الجوع.
ووسط حالة اليأس، لا يزال العطار متمسكاً بأحلامه وطموحاته.
وقال: “مبسوط كتير إن أهل المخيم يلقبوني بنيوتن غزة، لأنني آمل أن أحقق حلمي بأن أكون عالماً مثل نيوتن، وأن أبتكر اختراعاً لن يفيد سكان قطاع غزة فقط، بل دول العالم كله”.
(رويترز)
معجزة أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والله ناصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لعصابة الشر الصهيونية لقتل أطفال غزة هذي شهور وشهور وشهور 🤨☝️🚀🚀
اللهم احفظه واهل عزة بما تحفظ به عبادك الصالحين واعنهم… اللهم امين