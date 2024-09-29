نيوجيرزي تستضيف نهائي كأس العالم للأندية 2025

الولايات المتحدة: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس السبت إقامة نهائي كأس العالم للأندية 2025 في نيوجيرزي معقل فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس.

كما كشف الفيفا عن ملاعب البطولة في نسختها الموسعة التي تضم 32 من أبرز الفرق من جميع أنحاء العالم.

وستقام البطولة في 12 ملعبا بالولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز من العام المقبل.

وافتُتح الملعب المفتوح، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم للأندية، في عام 2010 ويسع 82500 مشجع.

وشهد نهائي كوبا أمريكا في نسختها المئوية عام 2016 عندما حرمت تشيلي منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي من الفوز بالبطولة للمرة الثانية بركلات الترجيح.

وفي وقت سابق من العام، أُعلن أن الملعب سيستضيف نهائي كأس العالم 2026.

وتقع الملاعب الأخرى في أتلانتا وشارلوت وسينسناتي ولوس أنجليس وميامي وناشفيل وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن واثنان في أورلاندو.

سيتكون كأس العالم للأندية من ثماني مجموعات تضم كل واحدة أربع فرق، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة ابتداء من دور الستة عشر حتى النهائي.

وبدأت الاتحادات الأوروبية الأعضاء في اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين إجراءات قانونية ضد الفيفا بشأن كأس العالم للأندية بسبب المخاوف من تأثير الجدول المزدحم على صحة اللاعبين وأدائهم.

(رويترز)