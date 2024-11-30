«نيورلينك» تبدأ تجربة جديدة لجهاز دماغي يعالج مرضى الشلل الرباعي

لندن ـ «القدس العربي»: أعلنت شركة «Neuralink» المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن تلقيها الموافقة لإجراء تجربة لتقييم قدرات غرسة الدماغ الخاصة بها للتحكم في ذراع آلية.

وتجري «نيورلينك» حالياً دراسة تُسمى «PRIME» وهي دراسة تهدف بشكل رئيسي إلى تقييم سلامة جهاز الواجهة اللاسلكية بين الدماغ والكمبيوتر «BCI» وكذلك روبوت الجراحة المستخدم لزرع الجهاز. وفي الدراسة الجديدة، سيتم اختبار الذراع الآلية المصممة ليتم التحكم فيها عن طريق التفكير من خلال عملية غرسة الدماغ في مرضى يعانون من الشلل الرباعي، وهي حالة مرضية تؤدي إلى شلل كامل في الأطراف الأربعة.

والهدف من الدراسة هو تحديد ما إذا كان بإمكان هؤلاء المرضى التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام أفكارهم فقط.

وقالت الشركة في منشورها على منصة «إكس» إن المشاركين في دراسة PRIME الحالية سيشاركون أيضا في دراسة الجدوى الجديدة، ومع ذلك، فإنها تبحث أيضا عن المزيد من المشاركين لينضموا إلى هذه التجربة.

وفي الأسبوع الماضي، حصلت الشركة على موافقة من هيئة تنظيم الصحة الكندية لإطلاق تجربة لجهازها في كندا. وحصل جراحو الأعصاب الكنديون بالشراكة مع الشركة الناشئة على موافقة تنظيمية لتجنيد ستة مرضى مصابين بالشلل في الدراسة.

وفي الولايات المتحدة، زرعت «نيورلينك» الجهاز بالفعل في مريضين، وقد سُمح الجهاز للمريض الأول بلعب ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحريك مؤشر الفأرة على الكمبيوتر المحمول.

وقالت الشركة إن جهازها يعمل بشكل جيد في المريض الثاني الذي خضع للتجربة، والذي كان يستخدمه للعب ألعاب الفيديو وتعلم كيفية تصميم الأجسام ثلاثية الأبعاد.