نيوريورك تايمز: سياسات ترامب ضد الجامعات لا تهدف لحماية الطلاب اليهود بل الجماعات المؤيدة له

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا للكاتب بيتر بينارت، الذي أصدر قبل فترة كتاب: “أن تكون يهوديا بعد تدمير غزة”، استعرض فيه الحملة ضد الطلاب اليهود المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية. وأشار بينارت إلى الطالبة تيس سيغال، في السنة الثانية بجامعة فلوريدا وتبلغ من العمر 20 عاما، التي انضمت إلى زملائها النشطاء في ساحة بارزة بالحرم الجامعي في 29 نيسان/ أبريل 2024، مطالبة الجامعة بسحب استثماراتها من شركات تصنيع الأسلحة ومقاطعة المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل.

وفي هذه الأثناء درس بعض المتظاهرين أو لعبوا الورق، ثم قرأوا نعي فلسطينيين قتلوا في قطاع غزة.

ثم تدخلت قوات إنفاذ القانون، ورغم أن سيغال تقول إنها لم تقاوم الاعتقال، إلا أنها كبلت بالأصفاد واقتيدت إلى السجن، حيث احتجزت طوال الليل. ومع ذلك واجهت سيغال تهمة مقاومة الاعتقال دون عنف، ومع أن الولاية أسقطت قضيتها لاحقا، إلا أن جامعة فلوريدا كانت قد حظرت دخولها إلى الحرم الجامعي. فقد حذر مسؤولو الجامعة المتظاهرين من احتمال معاقبتهم إذا انتهكوا القيود الصارمة الجديدة على الاحتجاج. كما قال المسؤولون إن ضباط الشرطة أمروا المتظاهرين بالتفرق. وقالت سيغال إن الضجيج كان مرتفعا جدا بحيث لم يكن بالإمكان سماع هذا التوجيه.

حذر مسؤولو الجامعة المتظاهرين من احتمال معاقبتهم إذا انتهكوا القيود الصارمة الجديدة على الاحتجاج. كما قال المسؤولون إن ضباط الشرطة أمروا المتظاهرين بالتفرق

ولكن سيغال منعت من أداء امتحانها النهائي للفصل الدراسي والمشاركة في برنامج صيفي ترعاه الجامعة والذي تم قبولها فيه. وقضت لجنة تأديبية بالجامعة بأنها لم تتصرف بطريقة مخلة بالنظام، لكنها اعتبرتها مسؤولة عن انتهاك سياسة الجامعة، من بين أمور أخرى. واقترحت اللجنة إيقافها عن الدراسة لمدة عام. وذهب عميد الطلاب المعين حديثا في الجامعة إلى أبعد من ذلك. ففي رسالة شاركتها مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، أعلن أن سلوك سيغال “تسبب في اضطراب كبير في الوظائف العادية للجامعة ومنع ضباط إنفاذ القانون من أداء واجباتهم على الفور” وزاد إيقافها إلى ثلاث سنوات. (لم تؤكد الجامعة رسميا أو تعلق على الأحداث المحيطة بإيقاف سيغال عن الدراسة، مشيرة إلى أنها معلومات محمية بموجب قوانين الخصوصية).

تشترط جامعة فلوريدا على أي طالب يتغيب لأكثر من ثلاثة فصول دراسية إعادة التقدم بطلب الالتحاق. صرحت سيغال أنها كانت حاصلة على منحة دراسية كاملة. تعمل الآن في مجال خدمات الطعام ولا تعرف كيف أو متى ستعود إلى الجامعة.

ويعلق بينارت أنه في عصر يختطف فيه عملاء فدراليون الطلاب الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية من الشارع، قد تبدو عقوبة سيغال خفيفة نسبيا. لكن قضيتها تنطوي على مفارقة خاصة، فسيغال يهودية.

وقال إن العديد من المنظمات اليهودية البارزة وحلفاءها السياسيين طالبت منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الجامعات بحماية الطلاب اليهود من خلال معاقبة انتهاكات السلوك والاحتجاج في الحرم الجامعي، بما في ذلك الإيقاف عن الدراسة أو حتى الطرد.

والمفارقة أن سيغال هي حفيدة أحد الناجين من الهولوكوست وهي خريجة معسكر صيفي يهودي.

وتساءل بينارت: لماذا لم تشعر المنظمات اليهودية بالقلق بشأنها؟ لأنه على مدار السنوات القليلة الماضية، قام قادة اليهود الأمريكيين الرئيسيين وبالشراكة مع سياسيين متعاطفين بشيء غير عادي: بإعادة تعريف معنى أن تكون يهوديا، ولإسكات شجب إسرائيل، فقد ساوى التعريف بين دعم الدولة واليهودية نفسها.

وهناك قلة عبرت عن دعمها لإعادة التعريف أكثر صراحة من الرئيس ترامب.

العديد من المنظمات اليهودية البارزة وحلفاؤها السياسيون طالبت منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الجامعات بحماية الطلاب اليهود من خلال معاقبة انتهاكات السلوك والاحتجاج في الحرم الجامعي

ففي الشهر الماضي، في إشارة واضحة إلى دعم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر “غير الكافي” المزعوم لإسرائيل، أعلن ترامب “أنه لم يعد يهوديا”. وكان يعبر عما يقوله قادة المنظمات اليهودية، ففي عام 2023، أعلن الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، جوناثان غرينبلات، أن “الصهيونية أساسية لليهودية”. في عام 2021، شارك المنشق السوفيتي المؤثر ووزير الحكومة الإسرائيلي السابق ناتان شارانسكي في كتابة مقال يصف فيه اليهود الذين يعارضون الصهيونية بأنهم “غير يهود”.

ويعلق بينارت أن عمليات إعادة تعريف اليهودية هذه تجري بالتزامن مع واحدة من أقسى حملات القمع في التاريخ على النشاط اليهودي الأمريكي.

ويحمل العديد من اليهود الأمريكيين، وخاصة اليهود الشباب، آراء ناقدة لإسرائيل. فقد وجد استطلاع للرأي أجراه المعهد الانتخابي اليهودي الوسطي عام 2021، والذي يراقب مشاركة اليهود في التصويت، أن 38% من البالغين اليهود الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصري، مقارنة بـ 47% ممن لم يفعلوا ذلك. وعندما وجهت إلى إسرائيل تهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة في استطلاع أجري العام الماضي، وافق 38% من البالغين اليهود الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 44 عاما على ذلك.

بالنظر إلى هذه الأرقام، فليس من المستغرب أن يلعب اليهود دورا قياديا في الاحتجاجات ضد هجوم إسرائيل على غزة. بعد أحد عشر يوما من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جمعت الجماعات اليهودية التقدمية والمعادية للصهيونية، بما في ذلك “صوت يهودي من أجل السلام” ما يقرب من 400 متظاهر، كان العديد منهم يرتدي قمصانا كُتب عليها “ليس باسمنا”، واحتلوا مبنى الكونغرس. في وقت لاحق من ذلك الشهر، قادت منظمة “صوت يهودي من أجل السلام” وحلفاؤها عملية استيلاء على محطة غراند سنترال في نيويورك.

وفي جامعة براون، اقتصر الاعتصام الأول للمطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات التابعة لإسرائيل على الطلاب اليهود فقط.

لا يعتبر الطلاب اليهود عموما عرضة للخطر كنظرائهم الفلسطينيين والعرب والمسلمين والسود وغير المواطنين، ولكن هذا الافتراض تحديدا بتوفر قدر أكبر من الأمان هو ما جعلهم أكثر استعدادا للاحتجاج في المقام الأول. وقد دفع الكثيرون ثمنا باهظا.

ومن المستحيل معرفة نسبة الطلاب اليهود الذين عوقبوا بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين، نظرا لأن الإجراءات التأديبية الجامعية غالبا ما تكون سرية. لكن الأدلة المروية تشير إلى أهمية هذا الأمر. وبغض النظر عن آراء المرء حول كيفية تعامل الجامعات مع النشاط الطلابي في الحرم الجامعي، هناك أمر غريب في قمعه باسم سلامة اليهود، في حين أن عددا من الطلاب الذين يتعرضون للقمع هم من اليهود.

منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، علّقت أربع جامعات على الأقل مؤقتا أو وضعت تحت المراقبة فروع منظمة “صوت يهودي من أجل السلام”. في عام 2023، في احتجاجات “يهود من أجل وقف إطلاق النار الآن” بجامعة براون، تم اعتقال 20 عضوا (تم إسقاط التهم). وفي أيار/ مايو 2024، قالت أستاذة يهودية مثبتة في الأنثروبولوجيا بكلية مولينبيرج إنها طردت بعد أن أعادت نشر منشور على إنستغرام جاء فيه جزئيا: “لا تخشوا الصهاينة، افضحوهم، لا ترحبوا بهم في أماكنكم ولا تجعلوهم يشعرون بالراحة”.

لا يعتبر الطلاب اليهود عموما عرضة للخطر كنظرائهم الفلسطينيين والعرب والمسلمين والسود وغير المواطنين، ولكن هذا الافتراض تحديدا بتوفر قدر أكبر من الأمان هو ما جعلهم أكثر استعدادا للاحتجاج

وفي أيلول/ سبتمبر، وجه المدعي العام في ميشيغان تهما جنائية بمقاومة أو عرقلة ضابط شرطة، بالإضافة إلى تهم جنحية بالتعدي على ممتلكات الغير، ضد ثلاثة ناشطين يهود – بالإضافة إلى أربعة آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بمخيم تضامن مع غزة في جامعة ميشيغان في آن أربور وهو ما أنكره جميعهم.

ومع ذلك، أشادت المنظمات اليهودية المؤيدة لإسرائيل بالجامعات التي قمعت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. عندما علقت جامعة كولومبيا فرعها من منظمة “صوت يهودي من أجل السلام” إلى جانب منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، هنأت رابطة الدفاع عن الحقوق الجامعة على وفائها “بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بحماية الطلاب اليهود”. بعد أن فرقت شرطة نيو هامبشاير مخيم دارتموث التضامني مع غزة، شكرت رابطة الدفاع عن الحقوق رئيس الكلية على “حماية حق جميع الطلاب في التعلم في بيئة آمنة”. لكن التجربة لم تكن آمنة بالنسبة لأنيليس أورليك، الرئيسة السابقة لبرنامج الدراسات اليهودية في الكلية، التي قالت إنها قيدت بقيود بلاستيكية وتعرضت للضرب على جسدها وسحبت بالقوة من قبل ضباط الشرطة عندما دخلوا.

بعد أن أعلنت المدعية العامة للولاية أنها ستوجه اتهامات ضد المتظاهرين في مخيم جامعة ميشيغان الذين زعم أنهم انتهكوا القانون، أشاد بها مسؤول في الاتحاد اليهودي لمدينة آن أربور الكبرى لتصرفها “بشجاعة”. تراجعت رابطة مكافحة التشهير منذ ذلك الحين عن دعمها السابق لاعتقال إدارة ترامب للناشطين المؤيدين للفلسطينيين. لكنها لا تزال تطالب الجامعات بفرض قيود صارمة على الاحتجاج في الحرم الجامعي.

ومع ذلك، يواصل اليهود الاحتجاج. في أوائل نيسان/ أبريل، قامت مجموعة صغيرة من الطلاب اليهود بتقييد أنفسهم ببوابات جامعة كولومبيا احتجاجا على استمرار احتجاز محمود خليل، طالب الدراسات العليا السابق وحامل البطاقة الخضراء، والمحتجز الآن في مركز احتجاز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في لويزيانا بسبب مشاركته في احتجاج في الحرم الجامعي. وقبيل عطلة عيد الفصح، وقّع أكثر من 130 طالبا وعضوا في هيئة التدريس وخريجا يهوديا من جامعة جورج تاون رسالة احتجاج على اعتقال بدر خان سوري، وهو زميل ما بعد الدكتوراه متهم بنشر دعاية حماس والترويج لمعاداة السامية.

ويشير الكاتب إلى مفارقة عميقة في التشكيك الواضح من جانب المؤسسة اليهودية الأمريكية في يهودية هؤلاء المعارضين الشباب. لأن ما يميز نشطاء الطلاب اليهود اليوم عن الأجيال السابقة من اليساريين اليهود الأمريكيين هو بالتحديد اهتمامهم بدمج الطقوس اليهودية نفسها في احتجاجاتهم.