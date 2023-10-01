نيوزيلندا تبدأ الإثنين التصويت المسبق في الانتخابات العامة

ولنغتون: يبدأ النيوزيلنديون غداً الإثنين التصويت لاختيار حكومة جديدة مع بدء الاقتراع الشخصي المسبق قبل الانتخابات العامة المقررة في 14 أكتوبر.

وقال كارل لو كين، كبير مسؤولي الانتخابات، في بيان إن 400 مركز اقتراع تفتح أبوابها غدا الإثنين وأضاف “هذا العدد سيرتفع مع اقترابنا من يوم الانتخابات”.

وقال لو كين إن التصويت قبل يوم الانتخابات ازداد شعبية، وفي عام 2020، تم الإدلاء بنسبة 68 بالمئة من الأصوات مقدما.

افتتح التصويت الإلكتروني والشخصي في الخارج في السفارات الأسبوع الماضي للناخبين المسجلين. ولا تستخدم نيوزيلندا التصويت عبر البريد ولكن في ظروف خاصة يمكن لبعض الأشخاص التصويت إلكترونيا.

ويتقدم الحزب الوطني المعارض في نيوزيلندا في الوقت الراهن في استطلاعات الرأي، لكن من غير المرجح أن يحصل على الدعم الكافي ليحكم بمفرده، ومن المرجح أن يضطر إلى تشكيل شراكة مع حزب صغير واحد على الأقل.

ويخضع رئيس الوزراء كريس هيبكنز، زعيم حزب العمال، للعزل بسبب إصابته بفيروس كورونا، مما أدى إلى ابتعاده مؤقتا عن الحملة الانتخابية.

(رويترز)