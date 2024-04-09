نيوزيلندا تدعو العالم إلى وقف “الكارثة” في غزة

أنقرة: دعا وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، الثلاثاء، العالم للتحرك واتخاذ إجراءات لوقف “الكارثة” الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة للوزير النيوزيلندي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية.

وسلط بيترز الضوء على أوضاع المدنيين الفلسطينيين، قائلاً: “غزة التي كانت تعاني بالفعل من صعوبات كبيرة قبل هذا الصراع، أصبحت الآن أرضًا قاحلة”.

وشدد على أن استخدام سلطة النقض “الفيتو” المتكرر من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي تسبب في فشل المجلس بالوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وطالب بيترز إسرائيل بأن تفعل كل ما في وسعها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة “دون عوائق”.

وأعرب عن قلق بلاده إزاء تصريحات إسرائيل بنيتها شنّ هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قائلاً: “لا ينبغي إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن هزيمة حماس”.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح (على الحدود مع مصر)، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها، وبزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”.

يذكر أن إسرائيل أجبرت خلال الحرب معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وتشن إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية ودمار هائل في البنى التحتية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)