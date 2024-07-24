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نيوزيلندا تشكو كندا بسبب استخدام طائرة مسيرة للتجسس على أحد فرقها في أولمبياد باريس

24 - يوليو - 2024

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باريس: قدمت نيوزيلندا شكوى إلى وحدة النزاهة في اللجنة الأولمبية الدولية بعد رصد طائرة مسيرة تابعة لأحد أعضاء فريق كندا فوق جلسة تدريبية لفريق كرة القدم النسائي في أولمبياد باريس.

وقالت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية اليوم الأربعاء إن الطائرة المسيرة حلقت فوق جلسة تدريب فريق كرة القدم النسائي النيوزيلندي في سانت إتيان في 22 تموز/ يوليو.

وأضافت: “أبلغ أعضاء دعم الفريق بالإبلاغ عن الحادث إلى الشرطة على الفور، مما أدى إلى احتجاز مشغل الطائرة المسيرة، الذي تم تحديده كعضو في فريق دعم المنتخب الكندي النسائي لكرة القدم”.

وطلبت نيوزيلندا من كندا إجراء مراجعة كاملة للحادث.

وقالت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية: “قدمت كندا اعتذارا وتحقق في ظروف الحادث”.

(د ب أ)

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