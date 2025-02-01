نيوزيلندا: لا نطالب الإسرائيليين بتفاصيل خدمتهم العسكرية- (تدوينة)

نيوزيلندا: نفى وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، السبت، صحة أنباء عن مطالبة الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول لبلاده بالكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية شرطا لزيارة البلاد.

وقال بيترز في منشور على حسابه بمنصة إكس: “الإسرائيليون لا يحتاجون لتأشيرة للسفر إلى نيوزيلندا، ولا يحتاجون أيضا إلى الإدلاء ببيان خدمتهم العسكرية”.

وطلب بيترز تصحيح الخبر خاصة بعد تداوله في مواقع إسرائيلية بينها صحيفتا “هآرتس” و”تايمز أوف إسرائيل”، مؤكدا أن الإسرائيليين “مرحبا بهم” في نيوزيلندا.

This @haaretzcom story is fake news, Senator @TedCruz. We are demanding it be corrected. Israelis do not need visitor visas to travel to New Zealand, let alone have to declare their military service. And both New Zealand’s Chief Human Rights Commissioner and I – as Foreign… https://t.co/mhrx9pwHyw — Winston Peters (@NewZealandMFA) February 1, 2025

وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن نيوزيلندا فرضت إجراء جديدا بحق الإسرائيليين في سن خدمة الاحتياط (حتى 40 عاما للجنود و45 للضباط) الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات زيارة سياحية.

ودون تحديد تاريخ لبدء هذا الإجراء، أوضحت الصحيفة أنه “تمت مطالبة الإسرائيليين بالإبلاغ عما إذا كانوا خدموا في الجيش الإسرائيلي وما إذا كانوا جنود احتياط نشطين”.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)