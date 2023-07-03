نيوكاسل الإنكليزي يتعاقد مع تونالي حتى 2028

لندن: أكمل نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع ساندرو تونالي نجم ميلان الإيطالي حيث يستعد الفريق للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” اليوم الاثنين أنه لم يتم الإعلان عن قيمة انتقال تونالي 23/ عاما/ ، ولكن من المعروف أن القيمة قد تزيد عن 50 مليون جنيه إسترليني (5ر63 مليون دولار)، حيث سيستمر مع نيوكاسل حتى عام .2028

وكان تونالي، الذي خاض 14 مباراة دولية، ارتدى شارة قيادة منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاما في جورجيا ورومانيا في الأسابيع الأخيرة، ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد يوم من خروج منتخب بلاده إيطاليا من البطولة.

وقال لاعب بريشيا السابق :” في البداية، أود أن أشكر نيوكاسل لأنهم يمنحونني فرصة ضخمة في مسيرتي”.

وأضاف :” أريد أن أرد ثقتهم في الملعب، وأن أعطي كل ما لدي، كما أفعل دائما. متحمس للغاية للعب في سانت جيمس بارك، ولا يمكنني الانتظار للشعور بدفء الجماهير”.

(د ب أ)