نيوكاسل الإنكليزي يعلن إصابة قائده لاسيليس بتمزق في الرباط الصليبي- (تدوينة)

لندن: بات من المتوقع أن يغيب جمال لاسيليس، قائد فريق نيوكاسل يونايتد، لفترة تتراوح ما بين ستة إلى تسعة أشهر وذلك بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في فوز نيوكاسل على ويستهام في الدوري الإنكليزي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد خرج اضطراريا في الدقيقة 17 من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4 /3، وتأكدت الإصابة بعد خضوعه للكشف من جانب أخصائي، ومن المتوقع أن يخضع لجراحة الاسبوع المقبل.

وقال نيوكاسل في بيان: “يؤكد النادي أن قائد الفريق جمال لاسيليس قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، وذلك خلال الفوز أمس السبت على ويستهام”.

وأضاف: “بعد العرض على أخصائي، من المتوقع أن يخضع اللاعب لجراحة الاسبوع المقبل وسيغيب لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، الجميع في نادي نيوكاسل يتمنى الشفاء العاجل لجمال”.

ويحتل نيوكاسل المركز الثامن برصيد 43 نقطة في ترتيب الدوري الإنكليزي.

يؤكد نادي نيوكاسل يونايتد إصابة قائد الفريق جمال لاسيليس بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى خلال الفوز على وست هام يونايتد يوم السبت. ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لعملية جراحية الأسبوع المقبل بعد أن عُرض على استشاري متخصص، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.… pic.twitter.com/sngco6MKQv — نيوكاسل يونايتد (@nufc_ar) March 31, 2024

(د ب أ)