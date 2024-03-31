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نيوكاسل الإنكليزي يعلن إصابة قائده لاسيليس بتمزق في الرباط الصليبي- (تدوينة)

31 - مارس - 2024

الطاقم الطبي يعالج جمال لاسيليس بعد تعرضه للإصابة

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لندن: بات من المتوقع أن يغيب جمال لاسيليس، قائد فريق نيوكاسل يونايتد، لفترة تتراوح ما بين ستة إلى تسعة أشهر وذلك بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في فوز نيوكاسل على ويستهام في الدوري الإنكليزي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد خرج اضطراريا في الدقيقة 17 من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4 /3، وتأكدت الإصابة بعد خضوعه للكشف من جانب أخصائي، ومن المتوقع أن يخضع لجراحة الاسبوع المقبل.

وقال نيوكاسل في بيان: “يؤكد النادي أن قائد الفريق جمال لاسيليس قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، وذلك خلال الفوز أمس السبت على ويستهام”.

وأضاف: “بعد العرض على أخصائي، من المتوقع أن يخضع اللاعب لجراحة الاسبوع المقبل وسيغيب لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، الجميع في نادي نيوكاسل يتمنى الشفاء العاجل لجمال”.

ويحتل نيوكاسل المركز الثامن برصيد 43 نقطة في ترتيب الدوري الإنكليزي.

(د ب أ)

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