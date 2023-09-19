نيوكاسل يتعادل دون أهداف مع ميلان في افتتاحية دوري أبطال أوروبا

ميلانو (إيطاليا): استهل نيوكاسل يونايتد عودته إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غياب عقدين بالتعادل دون أهداف مع ميلان على ملعب سان سيرو، الثلاثاء، حيث أهدر الفريق الإيطالي العديد من الفرص في مستهل مباريات المجموعة السادسة.

وكان البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان، الذي سجل في المباراتين الماضيتين، مصدرا للتهديد من الجانب الأيسر وشكل خطورة على دفاع نيوكاسل لكنه لم ينجح في تحويل الفرص لأهداف.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان “نشعر بخيبة أمل. عليك الفوز حين تلعب بمثل هذه الطريقة.

“الأداء كان جيدا لكننا أردنا الفوز. هدفنا التأهل عن هذه المجموعة وأردنا البدء بشكل جيد. لم نستغل الفرص السهلة”.

وسيطر ميلان الذي تأهل إلى الدور قبل النهائي الموسم الماضي منذ البداية وهدد مرمى نيك بوب حارس نيوكاسل.

وحصل لياو على أفضل فرص الشوط الأول في الدقيقة 34 لكن اللاعب البالغ عمره 24 عاما تعثر قبل التسديد بالكعب بعدما تجاوز اثنين من المدافعين.

ورغم دفاع نيوكاسل بشكل جيد بعد الاستراحة واصل ميلان الضغط بحثا عن هدف.

وأهدر لياو فرصة أخرى في الشوط الثاني من ضربة رأس مرت فوق العارضة بعد تمريرة عرضية متقنة من البديل أليساندرو فلورينتسي.

وتلقى ميلان، الذي سدد لاعبوه 25 مرة، ضربة قوية بعد إصابة لاعب الوسط روبن لوفتس-تشيك والحارس مايك ماينان ليغادر الثنائي المباراة.

واعتمد الفريق الزائر على الهجمات المرتدة وسدد نيوكاسل مرة واحدة فقط بين القائمين والعارضة كانت من شون لونجستاف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وقال ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل المنضم من ميلان في فترة الانتقالات السابقة “كانت (مباراة) مفعمة بالعواطف. حصلنا على نقطة ناضلنا من أجلها ونحن سعداء بها”.

وربما يضر التعادل بفرص الفريقين في التأهل عن مجموعة تضم أيضا باريس سان جيرمان بطل فرنسا وبروسيا دورتموند المتوج بدوري الأبطال عام 1997.

ويحل ميلان ضيفا على دورتموند في ألمانيا الجولة المقبلة ويستضيف نيوكاسل منافسه باريس سان جيرمان بقيادة كيليان مبابي على ملعب سانت جيمس بارك.

(رويترز)