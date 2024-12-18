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نيوكاسل يثأر من برينتفورد بثلاثية ويبلغ قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية

18 - ديسمبر - 2024

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لندن: صعد نيوكاسل يونايتد إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق بنتيجة 3 / 1 على ضيفه برينتفورد، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة.

وافتتح ساندرو تونالي التسجيل مبكرا لنيوكاسل في الدقيقة التاسعة، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 43، وتكفل فابيان شار بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

في المقابل، سجل هدف برينتفورد الوحيد يوان ويسا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، ثأر نيوكاسل من خسارته القاسية 2 / 4 أمام مضيفه برينتفورد، في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يتجدد الموعد بين الفريقين في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل في الدوري الإنكليزي.

(د ب أ)

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