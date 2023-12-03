نيوكاسل يحسم مواجهته أمام مانشستر يونايتد

إسطنبول: حسم فريق نيوكاسل مواجهته الصعبة أمام ضيفه مانشستر يونايتد لصالحه، بعد أن فاز عليه بهدف دون رد، السبت، على ملعب “سانت جيمس بارك” في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 26 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 26 في المركز السابع بجول ترتيب أندية المسابقة.

سجل أنتوني غوردون لاعب نيوكاسل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 بعد تمريرة عرضية من زميله كيران تريبير، لم يجد صعوبة في تسديدها باتجاه المرمى.

ولاحت بارقة أمل لمانشستر يونايتد في إدراك التعادل في الدقيقة 89 عبر هاري ماغواير، الذي هز شباك نيوكاسل لكن الحكم قام بإلغاء الهدف بداعي التسلل لينتهي اللقاء بفوز نيوكاسل بهدف دون رد.

(الأناضول)