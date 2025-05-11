رياضة | كرة قدم عالمية

نيوكاسل يخطف المركز الثالث من تشيلسي بالدوري الإنكليزي

11 - مايو - 2025

لندن: حسم فريق نيوكاسل صراع المركز الثالث أمام ضيفه تشيلسي، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون رد، الأحد، على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع نيوكاسل رصيده، بهذا الفوز، إلى 66 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي رابع الترتيب، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 63 نقطة، في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز السادس.

وعزز نيوكاسل حظوظه في حجز أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، قبل جولتين من ختام المسابقة، حيث تتأهل أول 5 فرق إلى البطولة القارية في الموسم المقبل.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية من انطلاق الشوط الأول، عبر الإيطالي ساندرو تونالي، بعد أن حول تمريرة زميله جيمس ميرفي العرضية مباشرة داخل الشباك.

وتلقى تشيلسي ضربة موجعة، إذ تلقى مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 35، بعد احتكاك قوي مع الهولندي سفين بوتمان مدافع نيوكاسل، ليستكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

وعزز البرازيلي برونو غيماريش تقدم “الماكبايس” بالهدف الثاني في الدقيقة 90، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد المدافعين وسقطت خلف الحارس الإسباني روبرت سانشيز.

(الأناضول)

