نيوكاسل يزيد أوجاع مانشستر يونايتد وبرايتون يفرض التعادل على أستون فيلا بالدوري الإنكليزي

لندن: تلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز، وسقط أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة صفر/2 مساء الإثنين في الجولة الثامنة عشرة من الدوري.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، فرض برايتون التعادل بهدفين على مضيفه أستون فيلا.

وعلى ملعب أولد ترافورد، تلقى مانشستر الهزيمة الثالثة على التوالي بعد خسارته في الجولتين الماضيتين أمام ضيفه بورنموث صفر/ 3، ومضيفه وولفرهامبتون صفر/ 2، كما خرج الفريق من دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين بخسارته أمام توتنهام 3/ 4.

وحسم نيوكاسل الفوز في الشوط الأول، حيث تقدم السويدي أليكسندر إيزاك بهدف في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق لويس هال داخل منطقة الجزاء، قابلها إيزاك بضربة رأس قوية في الشباك. ثم أضاف البرازيلي جولينتون الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق أنتوني غوردون داخل منطقة الجزاء ارتقى لها جويلينتون برأسه إلى داخل الشباك.

وتوقف رصيد مانشستر عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر بعد تلقيه الهزيمة الثامنة هذا الموسم، ورفع نيوكاسل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس.

وعلى ملعب فيلا بارك، تقدم برايتون بهدف عن طريق سيمون أدينغرا في الدقيقة 12، ثم أدرك أولي واتكينز التعادل لأستون فيلا من ضربة جزاء في الدقيقة 36، وتكفل مورغان روجيرس بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 47، لكن الغاني طارق لاميتي أدرك التعادل لبرايتون قبل تسع دقائق من النهاية.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطتين عن برايتون صاحب المركز العاشر.

(د ب أ)