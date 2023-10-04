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نيوكاسل يسحق باريس سان جيرمان 4-1 في دوري أبطال أوروبا

منذ 29 دقيقة

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نيوكاسل (إنكلترا):  قدم نيوكاسل يونايتد عرضا مذهلا ليفوز 4-1 على ضيفه باريس سان جيرمان بطل فرنسا، ويحقق الانتصار في مباراته الأولى على ملعبه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ 20 عاما اليوم الأربعاء.

ووسط أجواء حماسية في نيوكاسل، لم يتمكن باريس من إيقاف ميجيل ألميرون من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17، وقبل أن يضيف دان بيرن الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة بست دقائق.

وأظهرت الجماهير دعمها الهائل لأصحاب الأرض، وسجل شون لونجستاف الهدف الثالث بتسديدة قوية هزت شباك جيانلويجي دوناروما، بعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق، لتصبح الأجواء أكثر صخبا في الملعب.

وقلص لوكا فرنانديز الفارق للفريق الفرنسي بضربة رأس، لكن المدافع فابيان شار سجل الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، ليتصدر نيوكاسل المجموعة السادسة بأربع نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة مساء اليوم الأربعاء، تعادل بروسيا دورتموند دون أهداف مع ميلان في ألمانيا، وهذا التعادل السلبي الثاني للفريق الإيطالي في أول جولتين بدور المجموعات.

(رويترز)

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