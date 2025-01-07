نيوكاسل يصعق أرسنال ويقترب من نهائي كأس الرابطة

لندن: سجل ألكسندر إيساك هدفه الـ50 مع نيوكاسل يونايتد، ليقطع فريق المدرب إيدي هاو خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بفوزه 2-صفر على مضيفه أرسنال اليوم الثلاثاء.

وهز إيساك الشباك قبل وقت قصير من الاستراحة في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي على ملعب الإمارات، ثم لعب دورا كبيرا في الهدف الثاني لنيوكاسل الذي سجله أنتوني غوردون في الشوط الثاني.

وربما يتحسر أرسنال على إهدار العديد من الفرص السانحة، إذ حرم إطار المرمى غابرييل مارتينيلي من التسجيل في الشوط الأول، كما أهدر كاي هافرتس فرصة ذهبية.

وسيكون نيوكاسل، الذي لم يفز بأي لقب كبير منذ 1955، الآن المرشح الأبرز لاستكمال المهمة في مباراة الإياب الشهر المقبل.

ويستضيف توتنهام هوتسبير منافسه ليفربول حامل اللقب في ذهاب الدور قبل النهائي الآخر غدا الأربعاء.

(رويترز)