نيوكاسل يعدل تأخره إلى فوز 3-1 خارج أرضه على فورست

لندن: سجل جولينتون مهاجم نيوكاسل يونايتد هدفه الأول منذ أغسطس آب الماضي ليحول تأخر فريقه إلى فوز 3-1 على نوتنغهام فورست في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب سيتي غراوند اليوم الأحد، منهيا سلسلة جيدة لمضيفه في الأسابيع الأخيرة.

وكان المدافع موريلو قد وضع فورست في المقدمة في الشوط الأول، لكن نيوكاسل عزز الضغط على منافسه بعد تأخره في النتيجة، وسجل ألكسندر إيساك للمباراة الرابعة على التوالي ليعادل النتيجة للضيوف بعد 54 دقيقة.

واتيحت عدة فرص للفريقين، لكن نيوكاسل استغل فرصه عندما أطلق جولينتون تسديدة من على حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية السفلى، وأضاف هارفي بارنز الهدف الثالث في وقت متأخر.

ووضعت هذه النتيجة حدا لمسيرة انتصارات فورست في الدوري في ثلاث مباريات متتالية لكنه بقي في المركز الثالث في الجدول برصيد 19 نقطة من 11 مباراة، بينما تقدم نيوكاسل إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وقال بارنز لبريميرلييغ برودكشنز “يمكنك أن ترى أن الأمر كان مجرد مسألة وقت بالنسبة لألكسندر إيساك، بمجرد أن يسجل سيطلق كل طاقاته بسرعة.

“نحن فريق أفضل بكثير عندما يتألق (إيساك). من الرائع بالنسبة له أن يسجل مرة أخرى.

“جدول ترتيب الدوري متقارب للغاية. من الجيد أن نتقدم عدة مراكز، لكن فترة التوقف الدولية تأتي في الوقت الخطأ بالنسبة لنا حقا لأننا نسير بشكل جيد”.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها نيوكاسل انتصارين متتاليين في الدوري الممتاز منذ سبتمبر أيلول الماضي مؤكدا على أحقيته بالنقاط الثلاث.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 21 بهدف سهل سيثير غضب إيدي هاو مدرب الفريق الضيف.

فقد نفذ أنتوني إيلانغا ركلة حرة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وأفلت موريلو من رقيبه ليسجل بضربة رأس من أمام المرمى مباشرة محرزا هدفه الأول على الإطلاق على الصعيد الاحترافي.

وكانت الهجمة الوحيدة لفورست على المرمى في الشوط الأول هي التي جاء منها الهدف، لكن نيوكاسل أجبر ماتز سيلز حارس فورست على التصدي لمحاولتين جيدتين في ظل ضغط قوي من الضيوف.

واقترب برونو غيمارايش من إدراك التعادل في بداية الشوط الثاني عندما مرت تسديدته الجريئة من على حافة منطقة الجزاء فوق العارضة.

لكن نيوكاسل سجل هدف التعادل بعد فترة وجيزة عندما لم يتم إبعاد ركلة ركنية من أنتوني جوردون وكان رد فعل إيساك أسرع ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

وكان من المفترض أن يسجل نيوكاسل هدفا ثانيا بعد هجمة سريعة وجدت السويدي في مساحة داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة الأخيرة ذهبت بعيدا عن القائم.

ولم يوقف هذا الفريق الزائر الذي وضعه جولينتون في المقدمة لأول مرة في اللقاء.

وتصدى مدافعو فورست لجولينتون عندما انطلق نحو منطقة الجزاء، لكنه استطاع إيجاد مساحة للتسديد، ليطلق تسديدة بقدمه اليسرى في الشباك.

وحسم نيوكاسل النقاط عندما تلقى بارنز تمريرة باتجاه مساحة خالية على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء قبل أن يندفع للداخل ويتفوق على الحارس سيلز عند القائم القريب.

وقال نونو إسبريتو سانتو مدرب فورست لشبكة سكاي سبورتس “هذا درس لنا. لا يمكننا أن نقول أي شيء عن لاعبينا.

“قدمنا كل ما لدينا. علينا أن ندرك أن نيوكاسل كان الفريق الأفضل اليوم.

“كانوا في غاية الفاعلية. يجب أن نكون فخورين بجهودنا ضد فريق جيد. إنه دوري جيد للغاية”.

(رويترز)