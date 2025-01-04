نيوكاسل يفوز 2-1 خارج أرضه على توتنهام المتعثر

لندن: واصل ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد تألقه وسجل هدف الفوز 2-1 لفريقه على مضيفه توتنهام هوتسبير المبتلى بالإصابات ليقترب من المربع الذهبي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل إيساك ثمانية أهداف في الدوري الشهر الماضي وهز الشباك مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول ليمنح نيوكاسل التقدم بعد تأخره بهدف من ضربة رأس عبر دومينيك سولانكي في الدقيقة الرابعة.

وأسعد هدف سولانكي جماهير أصحاب الأرض في يوم شديد البرودة في شمال لندن، لكن تقدم توتنهام سرعان انتهى بفضل هدف أنتوني جوردون من تسديدة أرضية من مدى قريب ليدرك التعادل لنيوكاسل.

وكان توتنهام الفريق الأفضل بعد الاستراحة وأطلق برينان جونسون تسديدة في القائم واقترب جيمس ماديسون من هز الشباك لكن نيوكاسل صمد حتى نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع الذي استمر عشر دقائق ليحقق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري.

وارتفع رصيد فريق المدرب إيدي هاو إلى 35 نقطة متساويا مع تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي سيلعب على أرض كريستال بالاس في وقت لاحق اليوم بينما ظل توتنهام المتعثر في المركز 11 برصيد 24 نقطة.

وقال هاو “كان علينا أن نبذل قصارى جهدنا اليوم. كان فوزا صعبا لكنه رائع. (إيساك) كان في المكان والوقت المناسبين. إنه في حالة رائعة وأتمنى أن يستمر ذلك طويلا”.

ولم يكن من الممكن أن يكون أداء الفريقين مختلفا أكثر من ذلك مع بداية العام الجديد، إذ أن نيوكاسل حقق أربعة انتصارات متتالية فيما فاز توتنهام مرة واحدة في آخر سبع مباريات بالدوري.

وبدأ توتنهام المبتلى بالإصابات المباراة بالدفع بحارسه الثالث براندون أوستين ليخوض مباراته الأولى بعد مرض واستبعاد الحارس الأساسي فريزر فورستر بينما جلس القائد سون هيونغ-مين وجيمس ماديسون بين البدلاء.

الإصابات والمرض يهاجمان توتنهام

كشف أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام عن أن الإصابات والمرض تركت له 11 لاعبا جاهزا يوم الخميس الماضي، لكن رغم مشاكله تقدم توتنهام بعد أربع دقائق فقط من البداية.

وتوغل السويدي الشاب لوكاس باريفال، الذي يخوض ثاني مبارياته بالدوري الممتاز من البداية، للأمام وأرسل تمريرة إلى بيدرو بارو ليحولها إلى سولانكي الذي قابل الكرة بضربة رأس من الوضع طائرا لم تمنح مارتن دوبرافكا حارس الضيوف أي فرصة للتعامل معها.

لكن لم يستمر تقدم توتنهام سوى دقيقتين فقط. إذ حاول اللعب من الخلف لكن تمريرة باريفال ارتطمت بذراع جويلتون لتصل إلى جوردون ليطلق تسديدة أرضية بيسراه تجاوزت أوستين.

وأبدى بوستيكوغلو الواقع تحت ضغط كبير غضبه لعدم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد، وظل المدرب الأسترالي غاضبا بعد صفارة النهاية.

وقال للصحفيين “أنا غاضب لأن كرة القدم لم تكن السبب الذي حرمنا من الحصول على المكافآت التي نستحقها اليوم”.

وبدا نيوكاسل الطرف الأفضل هجوميا وكاد أن يضع إيساك فريقه في المقدمة عندما أطلق تسديدة مرت إلى جوار المرمى. لكنه عوض ذلك في الدقيقة 38 عندما أرسل جيكوب ميرفي تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء ارتطمت في قدم مدافع توتنهام رادو دراغوسين قبل أن يتابعها إيساك في المرمى.

وأضطر توتنهام لإجراء تغييرات دفاعية بين الشوطين بخروج المريض دراغوسين، قلب الدفاع الوحيد الجاهز بالفريق، ليحل محله الظهر سيرجيو ريجيلون مع انتقال جد سبينس إلى جوار الشاب أرتشي غراي وهو لاعب آخر كان مريضا طوال الأسبوع.

وأظهر صاحب الأرض الكثير من الروح والحماس في الشوط الثاني وسدد جونسون في القائم من زاوية صعبة بعدما تصدى الحارس دوبرافكا لتسديدة من السنغالي بابي ماتار سار.

وألقى بوستيكوغلو بكل أوراقه بعد مرور ساعة من البداية بإجراء ثلاثة تبديلات ودفع بسون وماديسون وإيف بيسوما. وأرسل ماديسون تسديدة مرت بجوار المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع وحول سولانكي تمريرة عرضية من بورو بضربة رأس استقرت في يد دوبرافكا.

(د ب أ)