نيوكاسل يكتسح شيفيلد بثمانية أهداف في عقر داره بالدوري الإنكليزي

لندن: حقق نيوكاسل يونايتد الانتصار الأضخم في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سحق مضيفه شيفيلد يونايتد 8 / صفر، اليوم الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 هزائم، إلى 9 نقاط في المركز الثامن، في حين توقف رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في ذيل الترتيب.

وافتتح شون لونجستاف التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميلاه دان بورن وسفين بوتمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و35 .

وواصل نيوكاسل سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أضاف كاليوم ويلسون وأنتوني غوردون الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 56 و61 على الترتيب.

وأضاف ميجيل ألميرون وبرونو غيمارايش الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 68 و73 على الترتيب.

واختتم أليكسندر إيساك مهرجان أهداف نيوكاسل في الدقيقة 87.

(د ب أ)