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نيوكاسل يهزم أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنكليزي

26 - ديسمبر - 2024

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لندن: فاز نيوكاسل على ضيفه أستون فيلا 3/صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنكليزي لكرة لقدم.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بفارق أربع نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع، والذي يلعب غدا الجمعة مع ضيفه إبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، يحتل أستون فيلا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة خلف نيوكاسل الخامس وبورنموث السادس، وبفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، حامل اللقب، صاحب المركز السابع وفولهام صاحب المركز الثامن.

وتقدم نيوكاسل عن طريق أنتوني غوردون في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 59 .

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جويلنتون الهدف الثالث لنيوكاسل.

(د ب أ)

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