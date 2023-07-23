نيوكاسل يواصل تدعيم صفوفه بضم بارنز من ليستر

لندن: أعلن نيوكاسل يونايتد المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع هارفي بارنز لاعب الوسط الهجومي في ليستر سيتي بعقد لمدة خمس سنوات اليوم الأحد.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المادية للصفقة بينما ذكرت تقارير بريطانية أن نيوكاسل دفع 39 مليون جنيه إسترليني (50.13 مليون دولار) لضم لاعب المنتخب الإنكليزي البالغ عمره 25 عاما.

وقال بارنز “إنه فريق رائع، وبالنسبة لي فإنها فرصة ممتازة بالقدوم إلى هنا ودخول فريق ناجح يقدم أشياء مثيرة”.

وأضاف “أعتقد أنه حلم اللاعب المهاجم القدوم إلى مثل هذا الفريق، فهو يلعب بإيقاع سريع وهذا يتطلب قوة بدنية، لكن يمكن متابعة مكافأة ذلك بالفرص المصنوعة والأهداف المسجلة، لذا أعتقد أني بكل تأكيد سأناسب هذا الأسلوب”.

وبدأ بارنز مسيرته في أكاديمية ليستر، وكان من العلامات المضيئة القليلة في موسم الفريق الماضي لكن رغم جهده الكبير وتسجيل 13 هدفا في الدوري الممتاز، فإنه لم ينقذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وشارك بارنز في مباراة واحدة مع منتخب إنكلترا حيث شارك كبديل خلال الفوز 3-صفر على ويلز في 2020.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل “إنه قوي وسريع وصاحب فنيات عالية، ولقد أظهر في الموسم الماضي على وجه الخصوص أنه يتطلع إلى تسجيل الأهداف من زوايا مختلفة”.

وأضاف “إنه سيمثل عنصرا جديدا مختلفا في طريقة لعبنا، ونحن نتطلع إلى العمل معه في ظل الاستعداد للموسم الجديد”.

وتأهل نيوكاسل إلى دوري الأبطال لأول مرة في 20 عاما بعدما أنهى الدوري الإنكليزي في المربع الذهبي تحت قيادة هاو.

وأصبح بارنز ثالث لاعب ينضم لنيوكاسل هذا الصيف بعد المهاجم الشاب يانكوبا مينتيه البالغ عمره 18 عاما، والقادم من أودنسه الدنمركي، وساندرو تونالي لاعب وسط ميلان.

(رويترز)