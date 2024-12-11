نيوم تستضيف قرعة كأس العالم 2034 في السعودية- (تدوينة)

الرياض: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن مكان قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في المملكة خلال عام 2034 .

وكتب الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي عبر منصة إكس “نيوم مدينة الأحلام، ستشهد مراسم قرعة كأس العالم 2034”.

نيـوم .. مدينة الأحلام 🇸🇦😍 تشهد مراسم قرعة كأس العالم 2034 🗳 #أهلًا_بالعالم#السعودية34 pic.twitter.com/p6vvUAGYGd — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 11, 2024

وحصلت المملكة العربية السعودية على شرفة استضافة مونديال 2034 بالتزكية خلال مؤتمر افتراضي استثنائي عقده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم، بمشاركة أعضائه البالغ عددهم 211 عضوا.

وقام طفل وطفلة يبلغان من العمر 13 عاما بتقديم الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034، حيث تعهدت الأمة بتقديم “كأس عالم للجيل القادم من المشجعين”.

وأعلنت السعودية عن نيتها لتنظيم كأس العالم 2034 في غضون ساعات من بيان فيفا عن السماح فقط للدول في آسيا وأوقيانوسيا العام الماضي بالتقدم لاستضافة البطولة ، وكانت الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب الاستضافة بعد أن كشفت أستراليا عدم دخولها السباق.

(د ب أ)