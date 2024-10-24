نيويوركر: مقتل قادة حماس وحزب الله لن يحدث تغييرا جذريا في معادلة الصراع بالشرق الأوسط

لندن- “القدس العربي”:

نشرت مجلة “ذي نيويوركر” مقالا للمعلقة روبن رايت، قالت فيه إن تحليلا سريا أجرته وكالة استخبارات الدفاع، حذر قبل ما يقرب من عقدين من الزمان، من أن الهجمات الإرهابية العالمية التي خطط لها أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق، سوف تستمر حتى لو تم القبض عليه أو قتله.

وفي عام 2006، قتلت غارة جوية أمريكية الزرقاوي في منزل آمن في غابة نخيل عراقية، فيما وصفه الرئيس جورج بوش الابن بأنه “ضربة شديدة لتنظيم القاعدة، لقد كان انتصارا في الحرب العالمية على الإرهاب، وهي فرصة للحكومة العراقية الجديدة لتحويل مسار هذا الصراع”. بدأت الحركة تتلاشى في غياهب النسيان.

الحركات الإرهابية التي تستهدفها الولايات المتحدة عادة ما تميل إلى التجدد بعد النكسات العسكرية الكبرى

ومع ذلك، تطورت البقايا إلى ما أصبح يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتذب عشرات الآلاف من المقاتلين الذين استولوا على ثلث العراق وسوريا في عام 2014. ولا تزال القوات الأمريكية، التي انتشرت في العراق وسوريا عام 2014، هناك لاحتواء الخلايا السرية التي تنفذ التفجيرات والخطف والاغتيالات.

وتعلق رايت أن الحركات الإرهابية التي تستهدفها الولايات المتحدة عادة ما تميل إلى التجدد بعد النكسات العسكرية الكبرى، حتى بعد مقتل قادتها، وهو نمط دائما ما واجه الرؤساء الأمريكيين الأربعة السابقين.

ويعطي سجلهم في الشرق الأوسط تحذيرا مخيفا للمنطقة الأوسع، حيث اغتالت إسرائيل في الأشهر الأخيرة ثمانية من كبار القادة العسكريين والسياسيين لحماس وحزب الله.

وحذر ريان كروكر، السفير الأمريكي السابق في لبنان وسوريا والعراق وأفغانستان وباكستان والكويت، من أن “الهزيمة لا يمكن تحديدها إلا من الطرف الذي هُزم ظاهريا، وليس المنتصر المفترض. وإذا شعر المرء بالهزيمة، فقد هزم. وإذا لم يشعر بذلك، فإنه يواصل القتال”. وأضاف أنه “لا يوجد شيء في الصراع الحالي يشير إلى أن حماس أو حزب الله، أو رعاته الإيرانيين، يشعرون بالهزيمة.

وتقول رايت إن إسرائيل تشعر الآن بالتفاؤل في تقدمها العسكري. حتى وقت قريب، استمرت الحرب في غزة لأشهر والحرب الخفية مع حزب الله لعقود من الزمن.

وتصور جدارية غرافيتي ضخمة جديدة على جدار في تل أبيب يحيى السنوار، زعيم حماس، على شكل فأر عملاق. وكتب بجانب الرسم: “انتهت اللعبة”.

وقد رقص الإسرائيليون في الشوارع بعد أن قتلت غارة جوية حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله الذي طالما كان مراوغا. لقد أعلن أحد المنقذين عبر مكبر الصوت أمام مرتادي الشاطئ في تل أبيب: “بكل سعادة وفرح وابتهاج، نعلن رسميا أن الفأر حسن نصر الله قد اغتيل”.

ما لم تقدم إسرائيل خطة مستدامة توفر للفلسطينيين مساحة سياسية رسمية في مقابل الأمن، فإن خطر التصعيد سيزداد.

وتعلق أن هذا “الانتصار” ليس إستراتيجية مستدامة للقرن الحادي والعشرين، بحسب بول سالم، الذي يعمل في بيروت نائبا لرئيس معهد الشرق الأوسط. وقال إن القضاء على القادة الأعداء هو نوع من النصر باهظ الثمن، لأن الحملات العسكرية لم تفعل سوى “رفع جدران الكراهية” وتأجيج التطرف “كموقف” بين الإسرائيليين والعرب في مختلف أنحاء المنطقة. وما لم تقدم إسرائيل خطة مستدامة توفر للفلسطينيين مساحة سياسية رسمية في مقابل الأمن، فإن خطر التصعيد سيزداد.

وتذكر الكاتبة أن نمط حماقة التفاخر قبل الأوان بالاغتيالات “الناجحة” التي تؤدي إلى زوال الحركات الراسخة، موثق جيدا.

ففي عام 2011، أدت غارة جريئة للقوات الأمريكية الخاصة إلى مقتل أسامة بن لادن منذ أن خطط زعيم القاعدة المولود في السعودية لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر على مركز التجارة العالمي والبنتاغون.

وفي إعلانه عن وفاة بن لادن، وصف الرئيس باراك أوباما “الخطوات الكبيرة” التي قطعتها عمليات مكافحة الإرهاب الأميركية، بما في ذلك الإطاحة بحكومة طالبان في أفغانستان.

ولكن طالبان عادت إلى السلطة منذ عام 2021، بعد أن أجبرت الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول على الانهيار. وفي هذا العام، أفادت الأمم المتحدة أن طالبان تساعد وتشجع مرة أخرى تنظيم القاعدة، الذي يدير الآن ثمانية معسكرات تدريب وخمس مدارس دينية في أفغانستان.

قال حسن حسن، المؤلف المشارك لكتاب “تنظيم الدولة: داخل جيش الإرهاب”، أن الفوضى قصيرة الأمد في أعقاب قطع رأس زعيم حركة ما “أمر مفروغ منه تقريبا”. فهو يقوض الحركة “تكتيكيا واستراتيجيا وأيديولوجيا ورمزيا. وغالبا ما تكون الكاريزما لهذه الجماعات مفيدة مثل الأسلحة المتطورة”. ولكن “الارتباك والانقسامات الأيديولوجية والقدرة التشغيلية الضعيفة” في أعقاب ذلك مباشرة، يمكن أن تؤدي أيضا إلى “تحول طويل الأمد”.

في عام 2019، أعلن الرئيس دونالد ترامب وفاة أبو بكر البغدادي، مؤسس وزعيم تنظيم الدولة الإسلامية، عندما فجّر المتشدد المولود في العراق سترة انتحارية أثناء غارة عسكرية أمريكية على مخبئه المعزول في سوريا. قال وزير الدفاع السابق مايك إسبر: “عندما تقضي على زعيم مثل هذا، فسيكون لذلك تأثير كبير على المنظمة”.

لكن بعد خمس سنوات، قدم مجتمع الاستخبارات الأمريكي تحذيرا صارخا في أحدث تقييم للتهديدات. على الرغم من أن تنظيم القاعدة في “الحضيض العملياتي” في أفغانستان وباكستان، وأن تنظيم الدولة الإسلامية “عانى من خسائر قيادية متتالية” في العراق وسوريا، فإن فروعه الإقليمية “ستستمر في التوسع”. لم ينته أي منهما. لقد أنتج كلاهما فروعا قاتلة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

ونقلت الكاتبة عن خليل الشقاقي، عالم السياسة الفلسطيني وخبير استطلاعات الرأي، الذي يدرس في جامعة برانديز، أن قتل القادة المعادين يوفر “رضا مؤقتا” ولكن “من غير المرجح أن يضعف الجماعات” التي تتمتع بدعم شعبي. وقال إن المسار الحالي الذي يتلخص في تعميق الاستقطاب بدلا من المصالحة، “من المحتمل أن يساعد في تمكين المتطرفين في إسرائيل وبين الفلسطينيين وغيرهم من العرب”.

الشرق الأوسط يواجه الآن عدم استقرار أكبر، وإمكانية اندلاع حرب إقليمية، قد تجتذب في أسوأ السيناريوهات الولايات المتحدة وروسيا والصين،

بعد أن نشرت إسرائيل لقطات من كاميرا طائرة مسيرة للحظات الأخيرة من حياة السنوار، وهو مصاب ومحاصر في كرسي متهالك مغطى بالغبار، تم الترحيب بزعيم حماس على نطاق واسع في العالم العربي باعتباره “شهيدا”. انتشرت صورة له وهو جالس على الكرسي. وقال الشقاقي إن التشدد من المرجح أن يستمر “عندما لا يكون مصحوبا بتغييرات سياسية يمكن أن توفر مسارا لحل الصراع”. وقال إن الشرق الأوسط يواجه الآن عدم استقرار أكبر، وإمكانية اندلاع حرب إقليمية، قد تجتذب في أسوأ السيناريوهات الولايات المتحدة وروسيا والصين، مع تأثير متواصل على الاقتصاد العالمي.

وقد ظهرت اتجاهات مماثلة لسنوات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. في عام 2020، قتلت غارة جوية أمريكية الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أثناء رحلة إلى بغداد. وعمل سليماني طوال مسيرته على تنسيق عمليات محور المقاومة الإيراني، بما في ذلك المليشيات الكبيرة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغزة. كما قتلت الضربة أبو مهدي المهندس، زعيم كتائب حزب الله، الميليشيا الأكثر دموية في العراق، والذي استقبل سليماني في مطار بغداد. وبعد أن أعلن ترامب أن الضربة قد تم تنفيذها، تعهد بمواصلة اتخاذ “أي إجراء ضروري”.

ومع ذلك، خلص تقييم الاستخبارات الأمريكية لعام 2024 إلى أن طهران تواصل تسليح شبكتها ومساعدتها لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها، وستستمر في القيام بذلك بشكل جيد بعد الحرب في غزة. في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، وبعد يومين من وفاة السنوار، التقى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في إسطنبول بقادة حماس، بما في ذلك المرشحين لخلافة السنوار. والآن تتحمل كتائب حزب الله المسؤولية عن أكثر من مئة هجوم على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدتها حماس وحزب الله في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن “تستعيدا عافيتهما” بشكل أو بآخر، نظرا لأن مظالم المجتمعات التي تمثلها لن تتفاقم إلا وسط الدمار المادي في غزة ولبنان، كما أشار جوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية.

وفي الوقت نفسه، فإن الضربات الأكثر أهمية التي ستوجّه إلى حماس وحزب الله، قد تخلق فراغات خطيرة. وقال هيلترمان إنه في غزة “لن يتمكن أحد من توفير الأمن والحكم لسكان يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة على وشك المجاعة”. وتنمو العصابات الإجرامية بالفعل هناك، وفي الضفة الغربية. وفي لبنان “قد تستغل ميليشيات أخرى الوضع -ربما بمساعدة قوى خارجية- لمحاولة إبعاد حزب الله عن المشهد المحلي”.

كان كروكر، السفير الأمريكي السابق الذي يشغل الآن منصب رئيس الدبلوماسية والأمن في مؤسسة راند، في السفارة الأمريكية ببيروت عندما أرسل حزب الله في عام 1983 انتحاريا قتل أكثر من ستين شخصا. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف حزب الله عن النمو، على الرغم من النكسات المتكررة، بما في ذلك اغتيال إسرائيل لسلف نصر الله في عام 1992. يقول كروكر: “لقد ولد حزب الله في ظل احتلال إسرائيلي لجنوب لبنان. ومن غير المرجح أن يُهزم في ظل احتلال مماثل”.

على الرغم من الخسائر التي تكبدتها حماس وحزب الله في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن “تستعيدا عافيتهما” بشكل أو بآخر

وفي ظل جولة وزير الخارجية أنطوني بلينكن، وزيارة المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، تقلل الكاتبة من إمكانية تحقيق تقدم على أي من الجبهتين، وخاصة إذا لم يقدم بلينكن سوى نسخ من الخطة المكونة من ثلاث مراحل التي أعلن عنها الرئيس بايدن في أيار/ مايو، كما قال دان كيرتزر، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ومصر.

وأضاف: “لم يتغير شيء بما يكفي لقبول الصفقة القديمة”. وفي عام 2010، التقى كيرتزر بخالد مشعل، أحد كبار قادة حماس. وقال إن من غير الواقعي اليوم أن نعتقد أن حماس ستلوح بالراية البيضاء.

ويتمثل الخطر الذي يهدد إدارة بايدن في تبني اعتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الوقت قد حان للتعامل بحسم مع عدوهم المشترك: إيران وحلفاؤها. وحذر هيلترمان من أن “هذا يرفع مفهوم الذيل الذي يهز الكلب إلى مستوى جديد”.

وقارن خبراء آخرون هدف نتنياهو المتمثل في خلق نظام إقليمي جديد بالوسائل العسكرية، بتعهد إدارة بوش باستخدام الحرب ضد صدام حسين في العراق قبل أكثر من عقدين من الزمان لخلق شرق أوسط جديد. وكما قالت مها يحيى من مركز كارنيغي الشرق الأوسط: “انظروا إلى أين وصلنا اليوم”.