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نيويورك..اعتقال امرأة أمريكية بتهمة الاعتداء على رجل من أصل هندي يرتدي الكوفية الفلسطينية- (فيديو)

23 - نوفمبر - 2023

رائد صالحة
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نيويورك- “القدس العربي”: ألقت شرطة نيويورك  القبض على امرأة من منطقة بروكلين بعد أن ألقت قهوة ساخنة وصرخت بإهانات معادية للإسلام على رجل من أصل هندي وابنه البالغ من العمر 18 شهرًا، ووجهت إليها اتهامات بارتكاب جرائم كراهية متعددة، وفقًا لقسم شرطة مدينة نيويورك.

وقد تم الاعتقال بعد أسبوعين تقريبًا من انتشار مقطع فيديو للحادث على الإنترنت.

وكان أشيش براشار ( 40 عامًا) الذي كان يرتدي الكوفية الفلسطينية، مع ابنه في ملعب فورت غرين في 7 نوفمبر عندما اقتربت منه المرأة، وصرخت في وجهه، وضربته وألقت هاتفها والقهوة عليه، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وقد تم تسجيل المرأة المعتدية في مقطع الفيديو وهي تقول “أنت وابنك ابتعدا”.

وقالت الشرطة إنها أدلت بتصريحات معادية للمسلمين.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على هداسا بوزاكارافاني ( 48 عاما)  يوم الثلاثاء ووجهت لها تسع تهم، بما في ذلك أربع جرائم كراهية: الاعتداء، والاعتداء على شخص أقل من 11 عاما، والتعريض المتهور للخطر، والمضايقة الشديدة والتهديد.

وقد دفعت المتهمة ببراءتها من جميع التهم الموجهة إليها وتم إطلاق سراحها بتعهد منها.

وكان براشار، الذي سجل الهجوم في مقطع فيديو انتشر بسرعة، يتحدث بصراحة عن حقوق الفلسطينيين والوفيات الجماعية في قطاع غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. وكانت الكوفية التي كان يرتديها عبارة عن رمز يتم ارتداؤه غالبًا في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين كإظهار للتضامن.

وقال لشبكة “إن بي سي” إن الوشاح أُعطي له منذ أكثر من عقد في الضفة الغربية المحتلة من قبل فلسطيني مسيحي.

وقال إنه كان يحمل طفله عندما وصفته بوزكارافاني بالإرهابي وبدأت في إلقاء أشياء عليه. وقال إنه كان الممكن أن يحترق الطفل من القهوة الساخنة لو لم يبتعد في الوقت المناسب.

وفي تغريدات حول الحادث، أعرب براشار عن إحباطه لأن شرطة نيويورك استغرقت أسبوعين لاعتقال أحد الأشخاص. ولم ترد الشرطة على سؤال بشأن سبب استغراق الأمر وقتًا طويلاً.

قال براشار: “لا ينبغي أن يشعر أي والد بعدم الأمان عند اصطحاب طفله إلى الملعب لأن شخصاً ما يقرر أنك أقل من إنسان”.

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  1. يقول حامد:
    نوفمبر 23, 2023 الساعة 6:43 ص

    شكلها يدل على انها حثالة

    رد

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