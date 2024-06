نيويورك..اعتقال امرأة أمريكية بتهمة الاعتداء على رجل من أصل هندي يرتدي الكوفية الفلسطينية- (فيديو)

نيويورك- “القدس العربي”: ألقت شرطة نيويورك القبض على امرأة من منطقة بروكلين بعد أن ألقت قهوة ساخنة وصرخت بإهانات معادية للإسلام على رجل من أصل هندي وابنه البالغ من العمر 18 شهرًا، ووجهت إليها اتهامات بارتكاب جرائم كراهية متعددة، وفقًا لقسم شرطة مدينة نيويورك.

وقد تم الاعتقال بعد أسبوعين تقريبًا من انتشار مقطع فيديو للحادث على الإنترنت.

She allegedly threw her phone and hot coffee at him (while he was with his 18-month-old son) because she thought he was Muslim (he’s not). #hatecrime pic.twitter.com/7yHVX6liJK

وكان أشيش براشار ( 40 عامًا) الذي كان يرتدي الكوفية الفلسطينية، مع ابنه في ملعب فورت غرين في 7 نوفمبر عندما اقتربت منه المرأة، وصرخت في وجهه، وضربته وألقت هاتفها والقهوة عليه، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وقد تم تسجيل المرأة المعتدية في مقطع الفيديو وهي تقول “أنت وابنك ابتعدا”.

وقالت الشرطة إنها أدلت بتصريحات معادية للمسلمين.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على هداسا بوزاكارافاني ( 48 عاما) يوم الثلاثاء ووجهت لها تسع تهم، بما في ذلك أربع جرائم كراهية: الاعتداء، والاعتداء على شخص أقل من 11 عاما، والتعريض المتهور للخطر، والمضايقة الشديدة والتهديد.

🚨 An Update 🚨

Today the woman who attacked my 18month old and I surrendered to the NYPD.

She is being charged with the following:

Charges of assault – hate crime

Reckless endangerment of a person – hate crime

Aggravated harassment – hate crime

— Ashish Prashar (@Ash_Prashar) November 21, 2023