نيويورك..القبض على سفاح لونغ آيلاند بمساعدة من “صندوق بيتزا”

نيويورك- “القدس العربي”: قالت شرطة نيويورك إنه تم القبض على المشتبه به ريكس هيرمان في مانهاتن بمدينة نيويورك ليلة الخميس فيما يتعلق بجرائم قتل على شاطئ جيجلو.

وبعد ساعات من اعتقاله، وصلت الشرطة إلى منزل في منطقة ” ماسابيكوا بارك” في نيويورك، التي تقع على بعد 25 دقيقة من مسرح الجريمة، حيث تم العثور على 11 مجموعة من الرفات البشرية على طول طريق سريع على شاطئ إحدى الضواحي في عامي 2010 و 2011.

هويرمان متزوج وأب لطفلين وهو مهندس معماري يعيش في لونغ آيلاند ويعمل في مانهاتن.

ظلت جرائم القتل في شاطئ جيلجو دون حل لسنوات.

وقد تمكنت الشرطة في نيويورك من إلقاء القبض على ريكس هويرمان، المشتبه به في سلسلة جرائم القتل المتسلسلة في لونغ آيلاند جيلجو بيتش، بمساعدة الحمض النووي من صندوق بيتزا مهمل، وفقًا لطلب الكفالة.

وكتب المسؤولون في طلب الكفالة أن الشرطة عثرت على شعر لرجل من “قاع الخيش” الذي كان يستخدم أثناء لف جثة ميغان ووترمان عندما تم العثور عليها مقتولة في عام 2010.

وبعد اكتشاف السيارة المسجلة للمشتبه به ، رآه فريق المراقبة وهو يرمي صندوق بيتزا، وتم إرسال صندوق البيتزا إلى مختبر الجريمة في مقاطعة سوفولك لتحليله، حيث تم جمع مسحة من قشرة البيتزا في 23 مارس.