نيويورك..المئات من المتظاهرين يحتشدون في يوم عيد الميلاد للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة- (صور)

نيويورك- “القدس العربي”: احتشد المئات من المتظاهرين المتضامنين مع الحق الفلسطيني في وسط مدينة نيويورك يوم عيد الميلاد للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبدأ التجمع في مبنى News Corporation بالجادة السادسة حوالي الساعة الثانية ظهراً.

ونشر المنظمون دعوة للعمل عبر الإنترنت مع تعليق خدمات عيد الميلاد في بيت لحم بسبب الحرب.

وأظهر مقطع فيديو منشور على تطبيق Citizen App المئات من المتظاهرين يسيرون على طول الجادة الخامسة حاملين الأعلام واللافتات.

ولم يتم تأكيد أي تقارير عن اعتقالات من طرف شرطة مدينة نيويورك.

ولوحظ بشكل ملفت تجاهل وسائل الإعلام الأمريكية للمسيرة الضخمة، بما في ذلك الصحف الليبرالية مثل “نيويورك تايمز”.