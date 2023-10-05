نيويورك..المدعي العام أندرو عامر ينتقد محاولات تأجيل محاكمة ترامب

نيويورك- “القدس العربي”: أستؤنفت محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في نيويورك بتهمة الاحتيال لليوم الرابع يوم الخميس، حيث واصل فريقه القانوني طرح الحجج في قضية تضع الممارسات التجارية لقطب العقارات تحت المجهر.

وانتقد القاضي فريق ترامب القانوني بسبب تأجيل استجواب محاسب سابق أشرف على البيانات المالية وأجرى معاملات تجارية أخرى تتعلق بالقضية، ودفع طول الاستجواب القاضي إلى وضع حدود زمنية لفريق ترامب القانوني من أجل الانتقال إلى شهود آخرين.

وقال محامي ترامب، كريس كيس، الخميس، إن الدفاع سيسعى إلى وقف المحاكمة مؤقتًا بالإضافة إلى الحكم الموجز من القاضي آرثر إنجورون بحلول صباح الغد.

واعترض المدعون على إشعار فريق ترامب القانوني، الذي قالوا إنه لم يتم تقديمه قبل 24 ساعة كاملة، كما هو مطلوب، لأن الإشعار لم يصف نوع الإقامة التي يطلبها المدعى عليهم.

وكان كيس قد جادل بأن الدفاع لم يقرر ما إذا كان سيوقف المحاكمة والحكم الموجز مؤقتًا، لذلك لا ينبغي عليهم إخبار المحامين بهذه التفاصيل مسبقًا.

وقال أندرو عامر، المدعي العام في مكتب الادعاء العام في نيويورك: “ليس من المناسب أن نقول إننا نفعل شيئاً ما ولكننا لا نعرف ما الذي نفعله بعد”.

وقال إنجورون إن المحاكمة ستستمر حتى يتم تقديم الاستئناف فعليًا، وهو ما قال كيسي إن فريق ترامب يتوقع القيام به في الساعة 10 صباحًا يوم الجمعة.