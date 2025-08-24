نيويورك تايمز: إدارة ترامب تتوج أسبوعا في دعم إسرائيل وتلتزم الصمت أمام المجاعة في غزة

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده أرون بوكسرمان قال فيه إن الولايات المتحدة التزمت بالصمت بعد تقرير أممي عن انتشار المجاعة في غزة، فيما كان رد إسرائيل تحدي ما جاء فيه. وقال إن الأخيرة لن تغير مسار الحرب في غزة بدون أي ضغط أمريكي. وقال إن تقريرا صادرا عن لجنة من خبراء الأمن الغذائي، كشف عن وجود مجاعة في أجزاء من غزة، أثار غضبا من العديد من الدول الأوروبية، ولكن ليس من الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل. ولم يشر البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية مباشرة إلى التقرير، الذي ألقى باللوم على القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات، من بين عوامل أخرى، في المجاعة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، التقرير بأنه “كذب صريح”، قائلا إن إسرائيل “بذلت جهودا غير مسبوقة لتمكين المساعدات من الوصول إلى أراضي العدو”.

ردد السفير الأمريكي في إسرائيل في منشور على منصة إكس كلام نتنياهو قائلا: “دخلت أطنان من الطعام إلى غزة، لكن وحوش حماس سرقوها”

وردد السفير الأمريكي في إسرائيل في منشور على منصة إكس كلام نتنياهو قائلا: “دخلت أطنان من الطعام إلى غزة، لكن وحوش حماس سرقوها، وأكلوا كميات كبيرة منها حتى ظهرت السمنة عليهم”.

وقد أكمل صدور التقرير أسبوعا دعمت فيه إدارة ترامب نتنياهو في عدة قضايا أو التزمت الصمت في الغالب، حتى مع إدانة العديد من حلفاء إسرائيل لأفعاله بعبارات قاسية على نحو متزايد. فخلال الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع استيطاني في وسط الضفة الغربية، قال وزير مالية البلاد إنه “يدفن فكرة الدولة الفلسطينية”. وفي تحد للدعوات الدولية لإنهاء الحرب، تمضي حكومة نتنياهو قدما في خطة لغزو مدينة غزة، حيث يحتمي ملايين الأشخاص.

ويرى المحللون أن الضغط الأمريكي يعد أحد الأدوات القليلة المتبقية التي يمكن أن تقنع نتنياهو بتغيير سلوك إسرائيل في الحرب التي استمرت قرابة عامين في غزة.

وقال آرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي انضم إلى المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال التسعينيات، إن نتنياهو “يشعر براحة أكبر بشكل واضح مع حقيقة أن دونالد ترامب لن يفرض ثمنا أو عواقب من شأنها أن تشكل ضغطا حقيقيا”.

وترى الصحيفة أن هناك توافقا بين ترامب ونتنياهو بشأن غزة، مع أن الرئيس الأمريكي بدا وكأنه يخالف رئيس الوزراء في عدد من الأمور حيث عقد صفقة مع الحوثيين المدعومين من إيران لوقف الهجمات على السفن، وتفاوض مباشرة مع حماس لإعادة الأسرى الأمريكيين. وفي أواخر تموز/يوليو، عبر علنا عن اعتقاده بأن هناك مجاعة حقيقية في غزة. إلا أن ميلر يعتقد أن ترامب ونتنياهو باتا متوافقين بشكل متزايد بشأن غزة، في حين يركز ترامب اهتمامه على الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبعد سبعة أشهر من إدارة ترامب، يواجه سكان غزة العاديون واحدة من أصعب لحظاتهم منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل. ووفقا لوكالات الإغاثة، فإن الجوع الشديد ينتشر على نطاق واسع بشكل متزايد. وقالت تيس إنغرام، المشرفة في اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للطفولة: “هذه ليست أزمة بضعة أطفال معزولين، كل طفل معرض للخطر”.

وبعد أشهر من التحذيرات، أعلنت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي لجنة من خبراء الأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة، يوم الجمعة أنها وجدت أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من المجاعة. وحذر التقرير من أن وسط وجنوب غزة قد يواجهان المجاعة أيضا بحلول أيلول/سبتمبر. وأكدت إسرائيل أنها تبذل قصارى جهدها لتوصيل الغذاء إلى غزة، مع أن نتنياهو أقر في بيان له بوجود بعض “النقص المؤقت”، لكنه قال إنه تم علاجه بسرعة.

وقال هاني الدبس، وهو مدرس يبلغ من العمر 44 عاما في مدينة غزة، إن أسعار بعض السلع مثل الدقيق والخضراوات المعلبة قد انخفضت خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكنه أضاف أن العديد من السلع لا تزال باهظة الثمن بالنسبة للأشخاص الذين أفقرتهم الحرب التي استمرت قرابة عامين. وأضاف أنه كان يطعم أطفاله وجبتين صغيرتين يوميا، وغالبا ما يستخدم الفاصوليا والعدس المعلبين. وأضاف أنه على الرغم من حرارة الصيف الحارقة، فإن الشاحنات المحملة بمياه الشرب كانت تصل مرتين فقط في الأسبوع، “هذه هي حياتنا الآن، وعلينا أن نتدبر أمرنا”.

وقتل المئات من الفلسطينيين في مراكز توزيع الطعام التي أنشأتها مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها أمريكا وإسرائيل وتتعاون في حراستها مع مرتزقة أمريكيين.

قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، في بيان يوم الجمعة: “إن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة تسبب في هذه الكارثة التي صنعها الإنسان. هذه فضيحة أخلاقية”

وقد شكك العديد من حلفاء إسرائيل التقليديين الآخرين، بمن فيهم بريطانيا، في رد إسرائيل على التقرير. وقال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، في بيان يوم الجمعة: “إن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة تسبب في هذه الكارثة التي صنعها الإنسان. هذه فضيحة أخلاقية”. في الوقت نفسه، تستعد إسرائيل لشن هجوم شامل على مدينة غزة، حيث قالت اللجنة إنها وجدت أدلة على وجود مجاعة. وحذرت وكالات الإغاثة من أن الهجوم قد يجبر مئات الأشخاص على الفرار، مما قد يؤدي إلى أزمة إنسانية أعمق. ويجادل نتنياهو بأن العملية ضرورية لدحر حماس.

لكن الرأي العام الإسرائيلي منقسم، حيث يدعو الكثيرون إلى وقف فوري لإطلاق النار مع حماس من شأنه أن يحرر الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة. بينما يسعى المفاوضون الأمريكيون إلى إحياء المفاوضات المتعثرة للتوصل إلى هدنة بين الجانبين، بدا السيد ترامب هذا الأسبوع داعمًا للهجوم الإسرائيلي المخطط له على غزة.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: “لن نرى عودة الأسرى ن المتبقين إلا عند مواجهة حماس وتدميرها!”، وأضاف: “كلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح”. وهذا الأسبوع، وافقت السلطات الإسرائيلية أيضًا على مشروع إي1 الاستيطاني المثير للجدل، والذي سيشمل بناء حوالي 3,400 وحدة سكنية جديدة في وسط الضفة الغربية. ويعيش حوالي 500,000 مستوطن إسرائيلي بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وكان مشروع إي1 قد تأخر لنحو عقدين من الزمن تحت ضغط أمريكي. ويقول المنتقدون إنه سيقسم الضفة الغربية إلى نصفين، مما يشكل تحديا كبيرا لتواصل أي دولة فلسطينية مستقبلية.

وأدانت فرنسا وبريطانيا وأستراليا وأكثر من اثنتي عشرة دولة أخرى الخطة على الفور ووصفتها بأنها غير قانونية وانتهاك للقانون الدولي. مع ذلك، التزمت إدارة ترامب الصمت إلى حد كبير. وصرح هاكابي لإذاعة إسرائيل بأن هذه الخطوة كانت قرارا إسرائيليا بالأساس.