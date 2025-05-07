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“نيويورك تايمز”: إدارة ترامب تعتزم ترحيل مهاجرين إلى ليبيا

منذ 33 دقيقة

مهاجرون فنزويليون يصلون بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة، إلى مطار سيمون بوليفار الدولي، في مايكيتيا، فنزويلا، 23 أبريل

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واشنطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم ترحيل مهاجرين من بلاده إلى ليبيا.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن 4 مسؤولين لم يكشفوا عن هوياتهم، أن هناك احتمالا لنقل المهاجرين إلى ليبيا.

وأضاف المسؤولون أنه من الممكن ترحيل مجموعة من المهاجرين إلى ليبيا على متن طائرة عسكرية أمريكية، وأن العملية قد تبدأ هذا الأسبوع.

وأشاروا إلى أن الترحيل والتخطيط للطيران يجريان بسرية، وأن العملية قد تواجه عقبات لوجستية وقانونية.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام أمريكية أخرى إن منظمات حقوق الإنسان قد تنتقد إرسال المهاجرين إلى ليبيا، التي كانت في حالة حرب منذ فترة، بسبب عدم توفر شروط السكن الملائمة هناك.

(الأناضول)

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