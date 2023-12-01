نيويورك تايمز: إسرائيل حصلت منذ أكثر من عام على معلومات بشأن هجوم 7 أكتوبر ولكنها استهانت بقدرات حماس

نيويورك- “القدس العربي”: أظهرت الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني والمقابلات أن الإسرائيليين حصلوا على معلومات قبل أكثر من عام بشأن خطة حركة حماس بالهجوم، الذي وقع في 7 أكتوبر، لكن الغالبية من مسؤولي الجيش والمخابرات رفضوا الخطة ووصفوها بأنها طموحة، معتبرين أن تنفيذها صعب للغاية على حماس، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.
الخطة أثارت تساؤلات حول كيفية قيام حماس بجمع معلوماتها الاستخبارية وما إذا كانت هناك تسريبات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
والوثيقة المكونة من 40 صفحة تقريبًا، والتي أطلقت عليها السلطات الإسرائيلية اسم “جدار أريحا”، حددت، نقطة بنقطة، بالضبط نوع الهجوم، الذي إلى مقتل حوالي 1200 في المستعمرات الإسرائيلية بالجنوب.
والوثيقة المترجمة، التي قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها اطلعت عليها، لم تحدد موعدا للهجوم، لكنها وصفت هجوما منهجيا يهدف إلى اجتياح التحصينات المحيطة بقطاع غزة، والاستيلاء على “مدن إسرائيلية” واقتحام قواعد عسكرية رئيسية، بما في ذلك مقر فرقة عسكرية.
وبحسب ما ورد، تمكنت حماس من تنفيذ الخطة بدقة مذهلة، حيث دعت الوثيقة إلى إطلاق وابل من الصواريخ في بداية الهجوم، وطائرات بدون طيار لتدمير الكاميرات الأمنية والمدافع الرشاشة الآلية على طول الحدود مع تدفق للعشرات من المسلحين إلى إسرائيل بشكل جماعي في طائرات شراعية ودراجات نارية وعلى الأقدام – كل ذلك حدث في 7 أكتوبر.
وتضمنت الخطة، أيضًا، تفاصيل حول موقع وحجم القوات العسكرية الإسرائيلية ومراكز الاتصالات وغيرها من المعلومات الحساسة، مما أثار تساؤلات حول كيفية قيام حماس بجمع معلوماتها الاستخبارية وما إذا كانت هناك تسريبات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفقا لنيويورك تايمز.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تداول الوثيقة على نطاق واسع بين قادة الجيش والمخابرات في إسرائيل، لكن الخبراء قرروا أن هجومًا بهذا الحجم والطموح يتجاوز قدرات حماس، وفقًا للوثائق والعديد من المسؤولين، ومن غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو غيره من كبار القادة السياسيين قد اطلعوا على الوثيقة أيضاً.
وفي العام الماضي، بعد وقت قصير من الحصول على الوثيقة، قال مسؤولون في فرقة عسكرية إسرائيلية مسؤولة عن مراقبة الحدود مع قطاع غزة، إن نوايا حماس غير واضحة.
وجاء في تقييم عسكري “ليس من الممكن بعد تحديد ما إذا كانت الخطة قد تم قبولها بالكامل وكيف سيتم تطبيقها”.
لوعلمت إسرائيل بوجود مخطط حماس و التحضير له لما كان هناك طوفان الأقصى. الكيان الصهيوني أنتصر في حروبه السابقة على العرب بسبب وجود خيانة وعمالة من طرف الجيران المقربين. طوفان الأقصى طبخ على نار هادئة في سرية تامة.
كفاكم قصص أطفال
غير صحبح على الإطلاق. فاسرائيل كانت في عاشر موم. تلفها الغفلة، ويسودها الغرور. ولم تقدر عقول المقاومة الخارقة. وانما جاء التقرير الأمريكي ليرفع معنويات الصهايمة.
كذب في كذب حماس اطاحت بكل الأعداء وليس هناك من يعرفكم احسن من أبطال حماس.
صحفيًا نيويورك تايمز كتبوا المراجعة لطوفان الأقصى لأسباب عدة أولها التقليل من نجاح المقاومة في مفاجاة اسراءيل والإيحاء بإن إهمال الصهاينة لمعلومات المخابرات هو السبب في نجاح الطوفان
ثانيا تطمين الغرب واليهود في امريكا ان الكيان الصهيوني ما زال قويآ كما عهدوه وان كسل وغرور بعض ضباط جيشهم هو السبب ولدعم قولهم يستمرون في مقارنة ما حدث ب١١ سبتمبر !
من تعليقات القراء في امريكا يبوا ان القراء يميلون لتصديق رواية الصحيفة
الرواية ان وحدة التجسس ٨٢٠٠ في اسراءيل كشفت العملية ولم يستعن لها المشرفون امر يدعوا للسخرية ، فقاعدة هذه الوحدة كانت من ضمن العسكرة التي اقتحمتها المقاومة واستولت على ملفات التجسس فيها
واضح ان هناك أسباب عنصرية وراء المقالة وهو التقليل من قدرات الفلسطينين على القيام بعملية كاملة النجاح ضد اسراءيل
قتل احمد ياسين و قبله نايف حواتمة و ابو اياد ، مثالا لا حصرا ، عن طريق الوشاية بمكان تواجدهم و الخيانة. ان الذئب في الخم.
حواتمه حي
بعد هذه الاسطورة المذهلة بكل تفاصيلها هنا تتدخل بوليوود لوضع الرقصات والموسيقى التصويرية وكلمة التابين على اعتبار انهم أبناء خالة الخياط الذي خاط بدلة العرس بتوصية من الحماة ثقيلة الدم. قلت سابقا ان الارتدادات ستكون عنيفة ومتلاحقة وطويلة الأثر وهذه احداها وهي تنصل جميع الأطراف من المسؤولية بادعاء الانذار المبكر الذي لم ينصت له أحد وسبقها قبل أسبوعين تغريدة بيبي قاتل الأطفال.
كذب في كذب.. الحرب خداع.. أعضاء الكابينيت لم يجدوا ما يقولون بعد الضربة التي قصمت ظهر الصهاينة
و الإنجليين الجدد و من انبطح لهم ..