نيويورك تايمز: إسرائيل مسؤولة عن انفجارات في خطي أنابيب لنقل الغاز في إيران

واشنطن: أفاد تقرير صحافي بأن إسرائيل مسؤولة عن انفجارات في خطي أنابيب لنقل الغاز وقعت في إيران في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة بحدوث الانفجارات، وذلك نقلا عن مسؤولين غربيين اثنين وخبير استراتيجي عسكري مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ووفقا للمسؤولين اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما، تسببت إسرائيل أيضا في انفجار في مصنع للكيماويات بالقرب من طهران يوم الخميس، حسبما ذكر التقرير. وقالت إيران إن الانفجار ناجم عن حادث. ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق.

وانفجر العديد من خطوط أنابيب الغاز في إيران خلال الليل يوم الثلاثاء. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن هذه الحوادث وقعت في وسط وجنوب البلاد.

ووفقا للسلطات الإيرانية، نجم أحد الانفجارات في محافظة فارس جنوب إيران عن عمل تخريبي. ووصف سعيد أغلي مدير مركز التحكم في شبكة الغاز الوطنية للتليفزيون الرسمي الحوادث بأنها “عمل إرهابي”.

ولم يرد بعد المزيد من المعلومات حول هذا الشأن.

(د ب أ)