نيويورك تايمز: استعراضات حماس في غزة رسالة عن سيطرتها على الأرض ودورها في “اليوم التالي”

لندن- “القدس العربي”:
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لمراسلها آدم راسغون، قال فيه إن استعراض حماس في غزة أثناء تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث في أول دفعة من تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل، قُصد منه إرسال رسالة أنها تسيطر على الوضع في غزة.
ففي مشاهد لم ترَ أثناء الحرب، انتشر مقاتلو حماس الملثمون والمسلحون في استعراض للقوة بمعظم مدن غزة. وقالت الصحيفة إنه عندما دخل اتفاق وقف النار حيز التنفيذ يوم الأحد، جاب مسلحون ملثمون، يستقلون شاحنات صغيرة بيضاء، شوارع غزة، بينما كان أنصارهم يهتفون باسم الجناح العسكري لحماس.
ومن خلال إرسال مقاتليها في استعراض واضح للقوة، كانت حماس تحاول توصيل رسالة لا لبس فيها إلى الفلسطينيين في غزة، وإلى إسرائيل والمجتمع الدولي، مفادها أنه على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الحرب بين مقاتليها وضباط الشرطة والقادة السياسيين ومسؤولي الحكومة، فإنها تظل القوة الفلسطينية المهيمنة في القطاع.
ونقل الكاتب عن إبراهيم المدهون، وهو محلل سياسي يقيم في تركيا قوله إن “الرسالة هي أن حماس نفسها اليوم التالي للحرب”. وأضاف: “إنهم يرسلون رسالة مفادها أن حماس يجب أن تكون جزءا من أي ترتيبات مستقبلية، أو على الأقل، يجب التنسيق معها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أعلن عن نشر آلاف من عناصر وضباط الشرطة في أنحاء القطاع، لـ”الحفاظ على الأمن والنظام”. وقال المكتب إن الوزارات والمؤسسات الحكومية مستعدة لبدء العمل “وفقا لخطة الحكومة لتنفيذ جميع التدابير التي تضمن إعادة الحياة الطبيعية”.
وفي مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي بينما كان النشيد الوطني الفلسطيني يعزف في الخلفية، وفقا لمقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكدت صحيفة “نيويورك تايمز” من صحته.
وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات المقاتلين بزيّهم الرسمي وأسلحتهم كانوا وسط الحشود مساء الأحد، حيث حاولوا التحكم بالجماهير أثناء مرور السيارات التي كانت تقل الأسيرات الإسرائيليات وتسلميهن إلى الصليب الأحمر الدولي، قبل نقلهن إلى إسرائيل.
ويعلق راسغون أنه في الوقت الذي حاولت فيه حماس استعراض القوة والتخطيط للعب دور في إدارة غزة، إلا أن مستقبلها لا يزال غير واضح.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم لم يتخلوا عن هدف الحرب المعلن المتمثل في تفكيك الجناح العسكري لحماس وحكومتها، مما يشير بقوة إلى أنهم قد يستأنفون الحرب بعد تحرير بعض الرهائن. وأكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم الأحد، أن حكم حماس يشكل خطرا على أمن إسرائيل وأنها لم توافق على وقف إطلاق نار دائم يترك حماس في السلطة، وأضاف: “نحن عازمون على تحقيق أهداف الحرب”.
وفي الوقت الذي يقول فيه بعض المحللين إن إسرائيل قد تتمكن في نهاية المطاف من إزاحة حماس عن السلطة، يقول آخرون إنها ستواجه صعوبة في استئناف الحرب بمواجهة الضغوط الدولية. وحتى لو فعلت هذا، يقول هؤلاء المحللون إن القوات الإسرائيلية ستواجه تحديات هائلة في اقتلاع حماس من غزة دون احتلال مباشر للقطاع.
ونقلت الصحيفة عن علي الجرباوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، قوله إن مسيرات حماس في غزة يوم الأحد، كانت أكثر من مجرد رسالة إلى المجتمع الدولي بأنها تسيطر على الأرض. معتبرا أنها تعكس أيضا الواقع: “كانت حماس هنا قبل الحرب وهي الآن هنا أيضا”.
ولكنها مطوقة بمناطق عازلة من جميع الجهات والجهة البحرية غزة أصبحت سجنا مفتوحا
إن الله على كل شيء قدير وهو ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🔥
تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و تحية لألوية صلاح الدين والمجاهدين وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والعامودي وجنين و والعرين ونابلس و بلاطة وعقبة جبر و نابلس وحوارة و اريحا و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أحرار المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و الأقصى المبارك يا مبارك، وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية عصابة تل أبيب يا حبيب، وحق السميع المجيب ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
وقد انتصرت حماس ورب الناس على الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
رغم كل الدمار وكل الشهداء و الضحايا لم يحقق الكيان الصهيوني في حرب الابادة المجنونة التي شنها على الفلسطينيين أي من أهدافه .فلا هو تمكن من تفكيك حماس و لا من تحرير الاسرى بالقوة و لا من إعادة الأمن الى مستوطنات غلاف غزة
النتيجة فشل ذريع على كل المستويات مع كشف وجهه المجرم القبيح و البشع امام جميع شعوب العالم ووضع قادة كيانه في خانة مجرمي الحرب و الفارين من العدالة
صحيح جدا جدا لأن حماس تمثل المشروع التحرري لكل أبناء فلسطين من النهر للبحر ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒
حركة حماس لا تعتمد على أشخاص بعينهم رغم أهميتهم بقدر اعتمادها على البنية التنظيمية والمؤسساتية في مختلف المجالات، وهذا ما مكنها من الاحتفاظ بعشرات الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها منذ 15 شهرا رغم الاستهداف الكبير لقيادتها العسكرية والميدانية، وهو ما ينطبق على القطاعات الاجتماعية والإغاثية، والحكومية التي تواصل عملها رغم الاستهداف والتضييق..
و ما النصر الا من عند الله. انتصرت رغم العداوات و الخيانات التي كان أكثرها وطاة تلك تلقيتموها من بعض أذناب الصهاينة الغرب عرابي الماسونية المتوحشة .
انتصرتم عسكريا و اخلاقيا و إعلاميا و اجتماعيا و ستعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون .
لماذا لا يتم القراءة لما بين السطور ، اذاكان المقصود من هذه المظاهر ان. حماس موجوده على الارض ، فإن الرساله وصلت إلى رام الله ، واذا كان المقصود ان تصل إلى الاسرائيليين والمجتمع الدولي فإن الرسالة وصلت، بالنسبة لرام الله الموضوع سيان فقد خسرت غزه منذ عام 2007 , وأما بالنسبة العدو الاسرائيلي. والمجتمع الدولي المؤيد لها فإن ذلك يعزز موقف نتينياهو وهو ان حماس لا تزال تشكل تهديدا أمنيا على إسرائيل ، ماذا سيكون رد الفعل عسكريا. الايام القادمه ستبين ذلك ، إسرائيل والمجتمع الدولي لا يقبلون بعودة حماس لحكم غزه مدنيا او عسكريا ، سيتعثر موضوع إعمار غزه ؟؟؟(. تذكروا هذا جيدا
أسقطت المقاومة خطط ومؤامرات اليوم التالي للحرب, وعن موضوع الإعمار أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.قد تم إنشاء آلية إعادة إعمار غزة بهدف السماح بنقل مواد البناء إلى قطاع غزة لإعادة تأهيلها وتطوير المشاريع العامة في مجموعة متنوعة من القطاعات بدعم من قطر والكويت . الحمدالله.
من ( بركات) طوفان الاقصى المبارك…كسر شوكة العدو الصهيوني المجرم الفاشي..و تمريغ انف ( الجيش الذي لا يُقهر 🙄) في اوحال غزة العزة ! هذا اولا …اما ثانيا من كان يتخيل إسقاط نظام الطاغية المخلوع الفار الساقط بشار إبن الصنم المقبور حافظ! و بهذه الطريقة الدراماتيكية ..و تخليص سوريا و شعبها من حكم عائلة الإجرام و الهمجية و من كان يحلم بأن اللبنانيين سيتوافقون على إنتخاب رئيسهم و في لمح البصر🙄 ..و من كان يحلم بأن اليمنيين سيقصفون مدن العدو الصهيوني..رغم بعدها عنهم بآلاف الكيلومترات…و من كان يتخيل بأن تتكشف عورة انظمة الشعارات و الدسائس و المؤامرات ..تحية إجلال و تقدير و عرفان ..لأهلنا في غزة العزة و إلى رجال و نساء المقاومة الباسلة .. و الى كل الاحرار الذين أعلنوها صراحة ..بأن الساحات واحدة..من غزة الى الضفة الى لبنان الى اليمن و الى الوسطاء النزهاء و على رأسهم دولة قطر الشقيقة..التي لم تدخر جهدا، لا بالامس و لا اليوم و لا غدا.. في سبيل إنجاح وساطتها و مساعيها الجادة ..و الى كل الذين ضحوا بالغالي و النفيس ..ليس من اجلهم فقط …بل من اجلنا جميعا ..في زمن عز فيه الاحرار و الرجال و استنوقت فيه الجِمال..