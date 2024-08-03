نيويورك تايمز: اعتقالات واسعة في إيران شملت ضباطا وموظفين في دار الضيافة التي قُتل فيها هنية

لندن ـ “القدس العربي”:

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مصادر إيرانية، وصفتها بالمطلعة أن السلطات الإيرانية نفذت “اعتقالات واسعة النطاق” على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، يوم الأربعاء الماضي.

وجاء في تقرير للصحيفة أن أكثر من 20 شخصا اعتقلوا، بينهم “ضباط كبار في الاستخبارات ومسؤولون عسكريون، وموظفون بدار الضيافة التي يديرها الحرس الثوري الإيراني في شمال طهران”، مضيفا أنه تم تعديل بروتوكولات الأمن لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين.

ونقل التقرير عن مسؤولين إيرانيين رفضوا ذكر أسمائهم، قولهم إن وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري “تولّت التحقيق في الحادث وتطارد المشتبه بهم على أمل أن يقودوها إلى أعضاء الفريق الذي خطط وساعد ونفذ عملية الاغتيال”.

وتابع التقرير نقلا عن المصادر الإيرانية نفسها “بعد الهجوم، داهم الأمن الإيراني مجمع دار الضيافة التابع لفيلق الحرس الثوري والذي اعتاد هنية الإقامة فيه وفي الغرفة نفسها أثناء زياراته إلى طهران. ووضعوا جميع موظفي دار الضيافة رهن الإقامة الجبرية، واعتقلوا بعضهم، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، ومن ذلك الهواتف الشخصية، ومشطوا كل شبر من دار الضيافة، وفحصوا كاميرات المراقبة التي يعود تاريخها إلى أشهر، بالإضافة إلى قوائم الضيوف”.

وحسب المصادر نفسها “استجوب فريق منفصل من رجال الأمن كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية العاصمة، وتم وضع عدد منهم قيد الاعتقال حتى اكتمال التحقيقات”.

Iran has arrested dozens, including intelligence officers and military officials, after a huge security breach enabled a Hamas leader’s killing.https://t.co/Ry66tlQFGe — The New York Times (@nytimes) August 3, 2024

ووفق التقرير ركز التحقيق أيضا على مطارات طهران الدولية والمحلية، وتم نشر رجال الأمن، والبحث في ما سجلته كاميرات المراقبة خلال أشهر في صالات الوصول والمغادرة وفحص قوائم الرحلات الجوية.

وبحسبه رجح مسؤولون إيرانيون وجود قناعة بأن “أعضاء فريق اغتيال الموساد لا يزالون في البلاد، وهدفهم هو اعتقالهم”.

جاءت أنباء الاعتقالات الواسعة بعد أن أعلن الحرس الثوري في بيان له أن “نطاق هذا الحادث وتفاصيله قيد التحقيق وسيعلن عنها في الوقت المناسب”.

ونقل التقرير عن عضو في الحرس الثوري الإيراني، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إنه لم يكن على علم بالاعتقالات، لكنه أوضح أن البروتوكولات الأمنية الخاصة بكبار المسؤولين عدّلت بالكامل في اليومين الماضيين كما تم تبديل المعدات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، مضيفا أن بعض كبار المسؤولين قد نقلوا إلى مكان مختلف.

ولم يعلن الحرس الثوري حتى الآن أي تفاصيل عن الاعتقالات أو عن تحقيقه في الاغتيال، لكنه تعهد بالانتقام الشديد، كما فعل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي أصدر أمرا بضرب إسرائيل ردا على ذلك.