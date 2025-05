نيويورك تايمز: اعتقالات واسعة في إيران شملت ضباطا وموظفين في دار الضيافة التي قُتل فيها هنية

لندن ـ “القدس العربي”:

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مصادر إيرانية، وصفتها بالمطلعة أن السلطات الإيرانية نفذت “اعتقالات واسعة النطاق” على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، يوم الأربعاء الماضي.

وجاء في تقرير للصحيفة أن أكثر من 20 شخصا اعتقلوا، بينهم “ضباط كبار في الاستخبارات ومسؤولون عسكريون، وموظفون بدار الضيافة التي يديرها الحرس الثوري الإيراني في شمال طهران”، مضيفا أنه تم تعديل بروتوكولات الأمن لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين.

ونقل التقرير عن مسؤولين إيرانيين رفضوا ذكر أسمائهم، قولهم إن وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري “تولّت التحقيق في الحادث وتطارد المشتبه بهم على أمل أن يقودوها إلى أعضاء الفريق الذي خطط وساعد ونفذ عملية الاغتيال”.

وتابع التقرير نقلا عن المصادر الإيرانية نفسها “بعد الهجوم، داهم الأمن الإيراني مجمع دار الضيافة التابع لفيلق الحرس الثوري والذي اعتاد هنية الإقامة فيه وفي الغرفة نفسها أثناء زياراته إلى طهران. ووضعوا جميع موظفي دار الضيافة رهن الإقامة الجبرية، واعتقلوا بعضهم، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، ومن ذلك الهواتف الشخصية، ومشطوا كل شبر من دار الضيافة، وفحصوا كاميرات المراقبة التي يعود تاريخها إلى أشهر، بالإضافة إلى قوائم الضيوف”.

وحسب المصادر نفسها “استجوب فريق منفصل من رجال الأمن كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية العاصمة، وتم وضع عدد منهم قيد الاعتقال حتى اكتمال التحقيقات”.

Iran has arrested dozens, including intelligence officers and military officials, after a huge security breach enabled a Hamas leader’s killing.https://t.co/Ry66tlQFGe

— The New York Times (@nytimes) August 3, 2024