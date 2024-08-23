نيويورك تايمز: الديمقراطيون جعلوا غزة القضية المشتعلة والأهم في العالم “في آخر القائمة”

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده ديفيد سانغر علق فيه على خطاب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، يوم الخميس، والذي تناولت فيه القضية الأكثر إثارة للانقسام في مؤتمر الحزب الديمقراطي – الحرب في غزة، وقالت إنها ستستأنف تقريبا من حيث يتوقف الرئيس بايدن.

في نهاية خطاب قبولها الترشح، هدأت فجأة قاعة المؤيدين الذين هتفوا لدعواتها لحقوق الإنجاب وتنديداتها بدونالد ترامب عندما نطقت بالكلمات: “فيما يتعلق بالحرب في غزة …”كررت مرتين: “دعوني أكون واضحة”، وهي تعلم أن مئات المحتجين خارج قاعة المؤتمر كانوا يطالبون الولايات المتحدة بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، كوسيلة لإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التوقف عن قصف الأحياء المكتظة بالسكان في محاولته لقتل قادة حماس.

وقالت: “سأقف دائما من أجل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مضيفة “لأن شعب إسرائيل يجب ألا يواجه مرة أخرى الرعب الذي تسببت فيه منظمة إرهابية تسمى حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر”. ثم واصلت بوصف المذبحة في مهرجان موسيقي صباح يوم السبت، قبل 10 أشهر، مشيرة على وجه التحديد إلى “العنف الجنسي الذي لا يوصف” في ذلك الصباح، وهو الاتهام الذي تواصل حماس إنكاره.

ثم واصلت الحديث من جديد عن الأضرار “المدمرة” و”الأرواح البريئة المفقودة” نتيجة الرد الإسرائيلي، “إن حجم المعاناة مفجع”.

ولكنها مثل بايدن، لم تعط أي إشارة إلى أنها، إذا انتخبت، ستستخدم نفوذ الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل للضغط عليها لتغيير التكتيكات. ولم تقدم أي تلميح للتوتر في العلاقة مع نتنياهو، والذي شهدته بنفسها، كمستمعة، ومشاركة في بعض الأحيان، في المكالمات الهاتفية المتوترة معه.

ويعلق الكاتب أنها كانت لحظة مذهلة في مؤتمر جعل قضايا العالم الملتهبة وحتى ساعاته الأخيرة ليلة الخميس، في آخر القائمة.

هاريس مثل بايدن، لم تعط أي إشارة إلى أنها، إذا انتخبت، ستستخدم نفوذ الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل للضغط عليها لتغيير التكتيكات بشأن حرب غزة

ورفض منظمو المؤتمر طلبا من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك حفنة من المندوبين غير الملتزمين، بالسماح لصوت مؤيد للفلسطينيين بالتحدث من على المنصة. وكان السماح بهذا من شأنه أن يكون النغمة المتنافرة الوحيدة في ما كان مصمّما لأن يكون خاليا من المعارضة لمدة أربعة أيام.

فقد كانت هاريس تدرك تمام الإدراك أن قضية غزة والاحتجاجات التي أثارتها في الحرم الجامعي قد تركت الإدارة محاصرة بين دائرتين انتخابيتين قويتين – الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل والتقدميين الأصغر سنا – وكانت تبحث عن طريقة لتهدئة القضية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وفي النهاية، اعتمدت هاريس على نبرة قوية في مخاطبة المحتجين في الحزب، بدلا من تغيير السياسة. وقالت إنه فقط بعد إطلاق سراح الرهائن واستمرار وقف إطلاق النار، يمكن للفلسطينيين “إدراك حقهم في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير”. لكنها لم تقل شيئا عن التنازلات التي يتعين على إسرائيل تقديمها إذا تحققت هذه الشروط – حل الدولتين في الأساس.

ونقلت الصحيفة عن إيفو دالدر، الرئيس التنفيذي لمجلس شيكاغو للشؤون الخارجية، يوم الخميس، بينما كان يتنقل بين بضع جلسات جانبية تهدف إلى تذكير المندوبين الديمقراطيين بوجود عالم أكبر هناك، وسيتعين على الرئيس القادم إدارة المشهد الدولي الأكثر تقلبا منذ عقود: “نادرا ما تتناول المؤتمرات السياسة الخارجية، وكذلك الانتخابات الرئاسية لا تفعل”.

وأضاف دالدر، الذي شغل منصب السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي في عهد الرئيس أوباما: “لكن هذه الانتخابات على وجه الخصوص ليست مهمة، بسبب الطريقة التي أصبحت بها هاريس مرشحة. إنها تتعلق بالشباب والحيوية والغد والقلق الاقتصادي. وقد عكست الأيام القليلة الماضية ذلك”.

وهذا صحيح بالتأكيد. فقد حظي الإنجاز الأكثر فخرا لبايدن – حشد حلفاء الناتو لإنقاذ أوكرانيا من الغزو – ببعض الإشارات الموجزة، وأبرزها من بايدن نفسه. أما التحدي الأكبر الذي تواجهه الإدارة، وهو إدارة الصين التوسعية السريعة، التي لديها خطط لتايوان، فلم يحظ إلا بإشارة عابرة، وهي التعهد بأن الولايات المتحدة ستفوز في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي. وكانت النتيجة أن قضية السياسة الخارجية ذات الأهمية الأكبر لمستقبل أمريكا الاقتصادي لم تحظ بأي نقاش.

ولكن لا يمكن تجاهل مسألة ما إذا كانت الساعات التي قضتها في غرفة العمليات وإلى جانب بايدن قد أعدت هاريس لتكون القائد الأعلى، وخاصة في الوقت الذي كان ترامب يندد بها باعتبارها ضعيفة.

وفي تأكيدات غير مدعومة، أعلن ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليغزو لو كان لا يزال رئيسا لأن الزعيم الروسي “يحترمه” كثيرا. لقد قال إنه سينهي الحرب في أوكرانيا “في غضون 24 ساعة” دون أن يوضح كيف، وأكد دون دليل أن حماس لم تكن لتجرؤ على مهاجمة إسرائيل لو كان لا يزال رئيسا.

كان على هاريس أن ترد على ترامب ، والتركيز على الفوضى والتهور في اتخاذ القرارات، والمغامرات الخارجية التي سارت على نحو سيء.

وهكذا، مع خطاب يوم الخميس، استقرت الحملة أخيرا على نهج يقول مستشاروها إنه سيصبح موضوعا للأيام الـ 74 القادمة: أن الرئيس السابق هو الذي أثبت أنه مجرد بيدق في يد بوتين وهدف سهل للديكتاتوريين مثل كيم جونغ أون حاكم كوريا الشمالية، لأنه “من السهل التلاعب به بالإطراء والمحسوبية”.

وقالت هاريس في نهاية خطاب قبولها، وهو الخط الذي جعل الديمقراطيين في القاعة يقفون على أقدامهم: “إنهم يعرفون أن ترامب لن يحمل المستبدين المسؤولية لأنه يريد أن يكون مستبدا بنفسه”.

كما دعت هاريس أعضاء المؤسسة الأمنية الوطنية الديمقراطية منذ فترة طويلة إلى ضمان مصداقيتها كقائد أعلى في المستقبل. وكان أبرزهم ليون بانيتا، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ووزير الدفاع في عهد الرئيس أوباما. ومن الملائم أنه ديمقراطي أيضا كان في قلب مطاردة أسامة بن لادن، وقد روى قصة إرسال قوات العمليات الخاصة التي حلقت عبر باكستان. وقال: “بحلول الوقت الذي أشرقت فيه الشمس، كان أسامة بن لادن قد مات”، وسط هتافات في الغرفة – وهي لحظة مثيرة للاهتمام لأن هذه المطاردة حدثت قبل أن تأتي هاريس إلى واشنطن كعضو في مجلس الشيوخ.

لكن دور بانيتا كان شرح الانعكاس الغريب الذي حدث في كيفية رؤية الحزبين الرئيسيين لدور أمريكا في العالم. لقد انقلب الجمهوريون، الذين كانوا معروفين ذات يوم بالنزعة الدولية ومعارضة الاتحاد السوفييتي ثم روسيا، تحت قيادة ترامب إلى انعزاليين. وتحول الديمقراطيون، الذين كانوا تقليديا حزب الحماية ودعم الإنفاق في الداخل، إلى صقور ضد روسيا بعد تدخل موسكو في انتخابات عام 2016، ثم غزوها لأوكرانيا قبل 30 شهرا.

واليوم، تظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطيين يشعرون براحة أكبر بكثير مع فكرة تدخل أمريكا في العالم دفاعا عن الديمقراطية مقارنة بالجيل الجديد من الجمهوريين الذين ينادون بـ “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”. وهذا قد يفسر لماذا تم استدعاء اسم رونالد ريغان عدة مرات ليلة الخميس، مع وصفه لأمريكا بأنها “مدينة النور على التلة”، إلى جانب صلابة الحرب الباردة. لقد أوضح خطاب هاريس أنها تخطط لركوب هذا الانعكاس لمنحنى السياسة الأميركية.

وقال بانيتا: “إنها تعرف الطغاة عندما ترى أحدهم. لقد نظرت في عيون حلفائنا وقالت إن أمريكا تدعمكم. سيتخلى ترامب عن حلفائنا ويعزل أمريكا. لقد حاولنا ذلك في ثلاثينيات القرن العشرين. لقد كان الأمر سخيفا وخطيرا في ذلك الوقت، ولا يزال سخيفا وخطيرا الآن”.