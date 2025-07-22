نيويورك تايمز: الفوضى في غزة هي نتيجة حتمية لرفض نتنياهو التخطيط لما بعد الحرب

لندن- “القدس العربي”:

تساءلت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير أعده باتريك كينغزلي عن الفوضى في غزة، ودور حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مفاقمتها.

وأشار كينغزلي إلى أن الخبراء حذروا وعلى مدار عام ونصف، من أن فشل إسرائيل في التخطيط لانتقال السلطة في غزة سيؤدي إلى الفوضى، ويصعب إيصال المساعدات، ويعرقل الجهود المبذولة لهزيمة حماس.

وقال إن سلسلة من حوادث إطلاق النار في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع إحداها بالقرب من الحدود الجنوبية لغزة، والأخرى على أطرافها الشمالية، أكدت على دقة هذه التوقعات.

ففي يوم السبت، أطلق جنود إسرائيليون النار على مدنيين بالقرب من موقع لتوزيع المواد الغذائية يديره متعاقدون أمنيون تدعمهم إسرائيل. ويوم الأحد، أطلق جنود إسرائيليون النار على مدنيين، عندما تجمعت حشود بالقرب من قافلة من شاحنات الطعام أرسلتها الأمم المتحدة باتجاه المناطق التي تسيطر عليها حماس.

وقد استغل مؤيدو النظام المدعوم من إسرائيل ما حدث يوم الأحد لتسليط الضوء على إخفاقات النظام الذي تقوده الأمم المتحدة. فيما أشار مؤيدو نظام الأمم المتحدة إلى إن عمليات القتل التي وقعت يوم السبت تبرز إخفاقات النهج الإسرائيلي.

إلا أن هذه الانتقادات تتجاهل مشكلة أوسع، لأن كلاً من نظامي المساعدات كنتيجة جزئية لفشل إسرائيل في وضع خطط مفصلة لانتقال السلطة في غزة، وفقا لمحللين وخبراء في توزيع المساعدات.

لقد دمرت إسرائيل جزءا كبيرا من القطاع وبنيته التحتية وقوضت قيادة حماس، وأعاقت قدرتها على توفير الخدمات الاجتماعية وإنفاذ القانون في معظم أنحاء غزة.

فيما رفض نتنياهو مرارا وتكرارا إنشاء نظام حكم انتقالي سواء من خلال الاحتلال العسكري الرسمي أو تمكين بدائل فلسطينية لحماس. وعلى وجه الخصوص، منع عودة السلطة الفلسطينية، التي حكمت القطاع حتى استيلاء حماس على السلطة عام 2007.

والنتيجة هي أنه بعد ما يقرب من عامين من الحرب، يفتقر جزء كبير من غزة إلى نظام حكم فعال. وقد أدى ذلك إلى فوضى في معظم أنحاء القطاع، سواء في الطريق إلى مواقع المساعدات المدعومة من إسرائيل أو على طول الطرق التي تسلكها قوافل الأمم المتحدة.

ومما يزيد الوضع تعقيدا استخدام الجنود الإسرائيليين للنيران الحية بشكل متكرر لاحتواء الاضطرابات، بدلا من استخدام أساليب غير مميتة للسيطرة على الحشود. وفي ظل نقص الغذاء الواسع النطاق بعد حصار المساعدات الذي فرضته إسرائيل بين آذار/ مارس وأيار/ مايو، أصبح المدنيون أيضا على استعداد للمخاطرة بالموت بنيران إسرائيل لتجنب الموت جوعا.

وقالت شيرا إيفرون، الخبيرة في أنظمة المساعدات بغزة في منتدى السياسات الإسرائيلية، وهي مجموعة بحثية في نيويورك: “المشكلة الأكبر هي انعدام القانون وانهيار الحكم. بعد 22 شهرا من الحرب، تسود الفوضى في غزة. وبدون معالجة القضية الجوهرية، وهي ما يجب أن يحدث لاحقا في غزة، لن يكون هناك حل”.

أدى هذا الفشل في إيجاد حل، إلى عزلة دبلوماسية متزايدة لإسرائيل. يوم الاثنين، وصفت 25 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا واليابان، سلوك إسرائيل بأنه “غير مقبول” وطالبت إسرائيل بإنهاء الحرب فورا.

قال نتنياهو إنه يجب هزيمة حماس تماما قبل أن تبدأ خطط ما بعد الحرب التفصيلية. لكن منتقديه، بمن فيهم كثيرون في إسرائيل، يقولون إنه من الصعب هزيمة حماس دون التخطيط لاستبدالها.

لقد اتضحت مخاطر الفشل في التخطيط لغزة ما بعد الحرب لنتنياهو وزملائه في الأسابيع الأولى من الحرب في أواخر عام 2023، عندما دفعه المسؤولون الأمريكيون والجنرالات الإسرائيليون إلى رسم خريطة لنهاية الحرب.

تحت ضغط من حلفائه اليمينيين المتطرفين، الذين يسعون إلى إعادة السيطرة الإسرائيلية طويلة الأمد على غزة، تجنب نتنياهو ترسيخ أي خطة تتضمن تمكين السلطة الفلسطينية.

بحلول آذار/ مارس 2024، اتضحت عواقب ذلك القرار عندما أطلق جنود إسرائيليون، وسط تنامي الفوضى والجوع، النار على فلسطينيين كانوا يحاولون الاستيلاء على طعام من قافلة مساعدات في شمال غزة، مما أدى إلى تدافع.

في ذلك الوقت، حذر محللون إسرائيليون وفلسطينيون من أن الفراغ في السلطة بغزة زاد من احتمالية وقوع مثل هذه الحوادث، حيث أصبح من الصعب بالفعل تنسيق توزيع الغذاء وحماية قوافل المساعدات. كما حذروا من أنه بدون انتقال للسلطة، سيملأ اللصوص والعصابات أو حماس المعاد تشكيلها الفراغ. بعد عام تقريبا، ومع استمرار الفراغ الحكومي، فاقمت إسرائيل الوضع بمنع جميع شحنات الغذاء والوقود إلى القطاع. أدى ذلك إلى نقص أكبر في الغذاء، مما دفع غزة إلى حافة المجاعة.

عندما أعادت إسرائيل شحنات الغذاء في أواخر أيار/ مايو، فعلت ذلك بآلية خلقت نوعا جديدا من الفوضى. سمحت إسرائيل لمؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة جديدة بقيادة أمريكية أسسها إسرائيليون، بتوزيع الطعام من عدد قليل من المواقع. وقد حلت المؤسسة إلى حد كبير محل نظام تقوده الأمم المتحدة يوزع الطعام من مئات المواقع القريبة من منازل الناس.

حتى في إسرائيل، دفعت طبيعة الحملة الإسرائيلية المستمرة النقاد إلى التساؤل عما إذا كانت الفوضى متعمدة، أم أنها نتيجة ثانوية لسوء التخطيط.

قال إيهود أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق الذي أصبح ينتقد سلوك البلاد في الحرب بشكل متزايد: “نحن نسيطر على غزة”.

قال أولمرت في مقابلة هاتفية: “من واجبنا التأكد من اتخاذ الترتيبات المناسبة. وإذا لم تتخذ، فذلك لأن الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في ذلك”.