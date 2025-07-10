صحافة | دولية

نيويورك تايمز: اليورانيوم الإيراني المخصب لم يُدمَّر بالكامل رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية

منذ ساعتين

رائد صالحة
حجم الخط
0

واشنطن- “القدس العربي”: أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل توصلت إلى أن جزءًا من مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب نجا من الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة على المنشآت الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية لم تدمّر بالكامل مخزونًا تحت الأرض من اليورانيوم المخصّب في إيران، مرجّحًا أن مهندسين نوويين إيرانيين لا يزال بإمكانهم الوصول إليه.

وأضاف المسؤول، بحسب التقرير، أنه لا يبدي قلقًا كبيرًا حيال نجاة هذا الجزء من اليورانيوم، مؤكدًا أن أي محاولة من جانب إيران لإعادة تأمينه ستكون مرصودة على الأرجح من قبل الاستخبارات الإسرائيلية والدولية.

كما كشف المسؤول الإسرائيلي أن بلاده بدأت منذ عام 2024 بالتحرك نحو خيار عسكري ضد إيران، وذلك بعد رصدها ما وصفه بتحركات إيرانية متسارعة نحو تصنيع قنبلة نووية من خلال مشروع سري.

وفي أعقاب الضربات الأمريكية، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه الأمنيين ما ورد في تقارير إعلامية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني تأخر فقط بضعة أشهر نتيجة الهجمات. وأصر ترامب على أن البرنامج “تم تدميره بالكامل”.

وعلى الرغم من ذلك، صرّح ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه “مؤيد تمامًا” للسلام طويل الأمد مع إيران، لكنه أكد أنه “مستعد وقادر” على شنّ هجمات جديدة إذا تعرضت الولايات المتحدة لأي تهديد.

وقال ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحرب بين إسرائيل وإيران قد انتهت:

“من وجهة نظري، آمل أن تكون انتهت. أعتقد أن إيران تريد الاجتماع. أعتقد أنهم يريدون السلام، وأنا أؤيد ذلك. لكن إن لم يكن الأمر كذلك، فنحن مستعدون وقادرون على التحرك”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

نواب يهود في الكونغرس يحذرون من فوز المرشح المسلم زهران ممداني لرئاسة بلدية نيويورك
منذ 47 دقيقة
استقالة شريكين بارزين في مجموعة بوسطن الاستشارية بسبب ارتباطهما بأزمة “مؤسسة غزة الإنسانية” المشبوهة
منذ ساعتين
الناشط الفلسطيني محمود خليل يقاضي إدارة ترامب ويطالب بـ20 مليون دولار تعويضًا عن احتجازه التعسفي
منذ ساعتين
استطلاع.. الأغلبية في كندا تعتبر الولايات المتحدة أكبر تهديد وأقوى حليف
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية