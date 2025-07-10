نيويورك تايمز: اليورانيوم الإيراني المخصب لم يُدمَّر بالكامل رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية

واشنطن- “القدس العربي”: أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل توصلت إلى أن جزءًا من مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب نجا من الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة على المنشآت الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية لم تدمّر بالكامل مخزونًا تحت الأرض من اليورانيوم المخصّب في إيران، مرجّحًا أن مهندسين نوويين إيرانيين لا يزال بإمكانهم الوصول إليه.

وأضاف المسؤول، بحسب التقرير، أنه لا يبدي قلقًا كبيرًا حيال نجاة هذا الجزء من اليورانيوم، مؤكدًا أن أي محاولة من جانب إيران لإعادة تأمينه ستكون مرصودة على الأرجح من قبل الاستخبارات الإسرائيلية والدولية.

كما كشف المسؤول الإسرائيلي أن بلاده بدأت منذ عام 2024 بالتحرك نحو خيار عسكري ضد إيران، وذلك بعد رصدها ما وصفه بتحركات إيرانية متسارعة نحو تصنيع قنبلة نووية من خلال مشروع سري.

وفي أعقاب الضربات الأمريكية، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه الأمنيين ما ورد في تقارير إعلامية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني تأخر فقط بضعة أشهر نتيجة الهجمات. وأصر ترامب على أن البرنامج “تم تدميره بالكامل”.

وعلى الرغم من ذلك، صرّح ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه “مؤيد تمامًا” للسلام طويل الأمد مع إيران، لكنه أكد أنه “مستعد وقادر” على شنّ هجمات جديدة إذا تعرضت الولايات المتحدة لأي تهديد.

وقال ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحرب بين إسرائيل وإيران قد انتهت:

“من وجهة نظري، آمل أن تكون انتهت. أعتقد أن إيران تريد الاجتماع. أعتقد أنهم يريدون السلام، وأنا أؤيد ذلك. لكن إن لم يكن الأمر كذلك، فنحن مستعدون وقادرون على التحرك”.