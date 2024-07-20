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نيويورك تايمز: بايدن لن ينسحب من سباق الانتخابات قبل إلقاء نتنياهو خطابه أمام الكونغرس

20 - يوليو - 2024

جو بايدن وبنيامين نتنياهو خلال لقاء سابق

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واشنطن- تل أبيب: قال مستشارون للرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية قبل إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية السبت تقارير مفادها أن بايدن لا يريد الانسحاب من سباق الانتخابات قبل خطاب نتنياهو في الكونغرس، وهو أمر يبعث الارتياح، في ضوء العلاقات المتوترة بينهما في الفترة الأخيرة على خلفية الحرب في غزة، بحسب ما أورده الموقع الإليكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية (واي نت) اليوم.

(د ب ا)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 20, 2024 الساعة 9:44 ص

    هه متغطرس و متعجرف لن يترك الصهيوني ترامب يتغلب عليه حتى ولو كلفه ذلك حياته فاللهم اضرب الظالمين بالظالمين الفجار خذهم أخذ عزيز مقتدر وابطش بهم البطشة الكبرى بحق دماء أطفال ونساء غزة العزة التي سفكوها هذي شهور وشهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀

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  2. يقول حاتم الحلي:
    يوليو 20, 2024 الساعة 1:55 م

    السلام عليكم شكرا على هذا الموقع المتميز دون غيره من المواقع الإلكترونية الأخرى موقع اخباري مهم
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