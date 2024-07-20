نيويورك تايمز: بايدن لن ينسحب من سباق الانتخابات قبل إلقاء نتنياهو خطابه أمام الكونغرس

واشنطن- تل أبيب: قال مستشارون للرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية قبل إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية السبت تقارير مفادها أن بايدن لا يريد الانسحاب من سباق الانتخابات قبل خطاب نتنياهو في الكونغرس، وهو أمر يبعث الارتياح، في ضوء العلاقات المتوترة بينهما في الفترة الأخيرة على خلفية الحرب في غزة، بحسب ما أورده الموقع الإليكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية (واي نت) اليوم.

(د ب ا)