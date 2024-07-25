نيويورك تايمز: بريطانيا قد تسحب اعتراضها على مذكرة اعتقال نتنياهو

نيويورك: قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنه من المتوقع أن تسحب الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر نهاية الأسبوع الجاري، اعتراض لندن على مذكرة الاعتقال التي قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأسندت “نيويورك تايمز” الأمريكية خبرها هذا، إلى مسؤولين بريطانيين اثنين، فضلا عدم الكشف عن هويتهما.

ونقلت الصحيفة قول المسؤولين إن الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها بقيادة ستارمر ستسحب اعتراض الحكومة السابقة على إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في نهاية الأسبوع الجاري.

وقال ستارمر حول هذه المسألة في مايو الماضي: “يجب أن تكون المحكمة قادرة على اتخاذ قرارها عندما يحين الوقت. أنا أؤيد المحكمة والقانون الدولي”.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)