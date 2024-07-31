نيويورك تايمز: خامنئي أمر بشن هجوم مباشر على إسرائيل

نيويورك- “القدس العربي”: قالت صحيفة نيويورك تايمز إنّ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر بشن هجوم مباشر على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن ثلاثة من المسؤولين الإيرانيين أن الهجوم سيشمل طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف مواقع عسكرية بالقرب من تل أبيب وحيفا.

مسؤولون: إيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل

وقال المسؤولون إنّ إيران ستحرص على تجنب ضرب أهداف مدنية في أي هجوم على إسرائيل. وأصدر خامنئي الأمر في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح اليوم، بعد وقت قصير من إعلان إيران عن اغتيال هنية.

وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو شن هجوم منسق من إيران عبر جبهات متحالفة مع طهران، بما في ذلك جماعة الحوثي في اليمن و”المقاومة الإسلامية في العراق” وجماعات في سوريا ، لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

وبحسب ما ورد، قال المسؤولون إن خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، أمر القادة العسكريين من الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط هجومية ودفاعية في حالة مهاجمة إسرائيل أو الولايات المتحدة لإيران، وتصاعد الحرب.