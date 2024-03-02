«نيويورك تايمز»: خيانات ما تبقى لهم من ضمائر

حكاية السينمائية الإسرائيلية أنات شوارتز مع صحيفة «نيويورك تايمز» ليست جديدة أو طارئة، إلا في مستوى شبه وحيد يعكس مقدار الانحطاط الذي يمكن أن تهبط إليه مطبوعة غير عادية؛ لأنها ببساطة جريدة/ مؤسَّسة إعلامية وسياسية أمريكية عملاقة، كما يتوجب التذكير. ولم يبدّل من جوهر الفضيحة، ولا حتى شكلها في الواقع، أنّ إدارة الصحيفة اضطرّت مؤخراً إلى إعلان العزم على التحقيق مع شوارتز بصدد الأكاذيب الفاقعة والملفقة والمزوّرة التي روّجت لها الأخيرة، وفتحت الصحيفة لها صدر صفحاتها.
الحكاية بدأت أواخر العام المنصرم 2023 حين تعاقدت الصحيفة الأمريكية مع شوارتز، التي لم تكن يومذاك تمتلك أية خبرة أو ممارسة صحفية، ومع قريب لها يُدعى آدم سيلا، والكاتب الأمريكي جيفري غيتلمان (الحائز على جائزة بوليتزر!)؛ لكتابة تقرير صحفي سوف يُشتهر عالمياً تحت عنوان «صرخات بلا كلمات»، يزعم أنّ جولات «اغتصاب جماعي» ارتكبها رجال المقاومة الفلسطينية خلال عمليات «طوفان الأقصى». وكلّ ما كلّفت «نيويورك تايمز» خاطرها به عند نشر هذه الحكاية كان مجرد تنويه بعدم وجود «دليل جنائي» على الواقعة.
وكما بات معروفاً لاحقاً، فإنّ التفضيح الأوّل للتلفيق هذا جاء من أحد أقارب الضحايا المزعومين، غال أبدوش، ثمّ من أفراد العائلة المسماة؛ جاء فيه أنه لم يكن هناك أيّ دليل على الاغتصاب، وأنّ «نيويورك تايمز» استجوبتهم ضمن «مزاعم زائفة». شوارتز نفسها أوحت بأنّ مهمة الصحيفة الأمريكية كانت «الترويج لسردية محددة مسبقاً»؛ وأمّا المصوّرة إيدن ويزلي، التي قيل إنّ صورها وفّرت بعض الدليل على المقالة، فقد أوضحت أنّ شوارتز تواصلت معها بإلحاح لتقديم مادة فوتوغرافية تخدم «مقالة بالغة الأهمية للدعاية الإسرائيلية».
وإذْ كرّت سبحة التشكيك في مصداقية السينمائية الإسرائيلية، المنقلبة إلى مراسلة لواحدة من أعرق الصحف الأمريكية، اتضح أنها كانت قد أيدت علانية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تعابير مثل «الحيوانات البشرية» أو «تحويل غزّة إلى مسلخ بشري»، أو «خرق أيّ عرف، على طريق الانتصار». ذروة الفضيحة/ المهزلة كانت اضطرار شوارتز، بعد انكشاف المزيد من أنساق التلفيق، إلى الإقرار على شاشة القناة 12 الإسرائيلية بأنها «لم تجد أيّ دليل مباشر على حوادث اغتصاب أو عنف جنسي»، قبل نشر مقالة «نيويورك تايمز» أو بعدها.
جانب آخر في الفضيحة، يدين تحرير الصحيفة مباشرة هذه المرّة ويرقى إلى مستوى التزوير القصدي المخالف للحدود الدنيا في الضمير المهني، كان علم «نيويورك تايمز» المسبق بأنّ كتّاب مقالة الاغتصابات المزعومة استندوا إلى روايات زوّدهم بها عناصر منظمة إسرائيلية تدعى ZAKA، لعبت العديد من الأدوار في تلفيق روايات إسرائيلية عن وقائع 7 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2023 لجهة تجميع جثث القتلى الإسرائيليين والإشراف على دفنهم؛ ولكنّ التحرير وافق، في المقابل، على استخدام تعبير «متطوعون في العمل الصحي»، بدل الإفصاح عن الهوية الفعلية للعاملين في المنظمة الإسرائيلية.
ولم يكن عسيراً على تحرير الصحيفة الأمريكية/ المؤسسة العملاقة أن يتحقق، بيسر وخلال زمن قياسي قصير، من أقاصيص التلفيق التي روّجت لها منظمة ZAKA، ونشرتها قبل «نيويورك تايمز» منابرُ مثل CNN وBBC؛ وتولت تفضيحها جهات عديدة، بما في ذلك صحيفة «هآرتز» الإسرائيلية ذاتها، التي نشرت قائمة مفصلة بأكاذيب المنظمة الإسرائيلية التي رفض مسؤولون في الجيش الإسرائيلي مجرد التعليق عليها، وبينها حكاية بَقْر بطن امرأة إسرائيلية حامل وطعن جنينها.
وهكذا فإنّ حكاية شوارتز مع «نيويورك تايمز» ليست سوى الفصل الأحدث في تاريخ طويل حافل شهد ارتكاب الصحيفة الأمريكية انتهاكات متعاقبة لما تبقى لديها من مصداقية؛ وتلك، في مضمونها الفعلي، خيانات صفيقة معلَنة، لما تبقى للصحيفة من مزاعم ضمير مهني.
شكرا على هذا المقال الجيد .
المطلوب من العرب والمسلمين في كل مكان الكتابة إلى النيويورك تايمز مطالبين باعتذار واضح وصريح عن هذا التزوير.
كما يتذكر الكاتب ان النيويورك تايمز شاركت في التأجيج للحرب الامريكية ضد العراق عندما نشرت اخبار كاذبة عن ترسانة العراق النووية وبعد ذلك ايضاً كذبت الخبر.
الموءسسات الإعلامية الغربية والأمريكية خاصة تخاطب الرءاي العام الغربي ومتابعيها في بلدانها بلغتهم ولا تلتفت إلى القراء العرب ولا أهمية لاراءهم.
اخبارهم عبارة عن عملية تزوير ممنهجة علنية ومكشوفة ومقصودة لصالح اسراءيل لا يخجلون منها ولا بعتبرون هذا التزوير فقدانا لمصداقية او أخلاق ولا خلافه ولا حرج لديهم في ذلك.
المهم هو مواصلة حشد التأييد التقليدي الاعمى لاسراءيل والحرص الشديد على مواصلة هذا التأييد للكيان لدى الرائي العام الغربي.
القاريء والمشاهد الغربي بشكل عام لا خبرة له ولا دراية بأحداث المنطقة العربية وليس ملما بامور المنطقة ليحكم ان كان ما يتم نشره في اعلامهم كذبا ام صدقا، وما يتم نشره زورا وبهتانا في اعلامهم يصبح bible عندهم ويتم تداوله واقناع الناس به ومن ثم البناء عليه.
لم يسمع الغربيون بقصة جحا العربي الذي كذب على الناس بكذبة الوليمة ثم تبعهم فلا جحا إنجليزي في امريكا.
جحا وكذبه ومسماره من نصيب العرب فقط.
للمنطق ولاحقاق الحق لا فرق بين الإعلام الغربي الخاطيء الكاذب الاشر وبين الإعلام الرسمي العربي الأشد أشرا ونفاقا الذي يروج له المنافقون المطبلون من زمرة الإعلام العربي وبطانة الحكام الفاسدة لحكامهم عصم الكوافر خونة الامة الكبار كل في بلده.
لا يمكن “للشعثاء” أن ترمينا…..بقبحها الذي هو ليس فينا
إن كنا قد قللنا المذمة فيهم ….فهذا لا ينقص من الحق يقينا
في الفترة الأخيرة وبعد ظهور قنوات التواصل الاجتماعي أصبح الكثير من الطبقة المتعلمة في الغرب لا تعبر اعلمهم أي مصداقية بل إن الكثير يطلقون عليه اعلام كاذب
ولكن هناك العامة أو ما يطلق عليهم الرعاع هم من يتابع هذه الاكاذيب إلى درجة أن ب ب سي أطلقت في احدي المرات كذبة نيسان لا يمكن لأي عقل ناضج أن يصدقها ولكن المفاجاة أن الآلاف من المستمعين اتصلوا في المحطة للاستعلام
مشكلتنا نحن العرب أننا لا زلنا نصدق اكذوبة أن الغرب متحضر وهذا دليل على جهلنا الذي اغشى عيوننا عن معرفة حقيقة دناءة الغرب وحقده على الاسلام والمسلمين
ارى ان تقوم جهة شعبية فلسطينية برفع قضية تشهير و افتراء و كذب متعمد ادى الى تبرير وحشية الانتقام الاسرائيلي و تبرير مواقف الدول المؤيدة و الداعمة للانتقام الاسرائيلي الذي ادى قتل و جرج مئة الف او يزيد و تدمير عشراف الاف من المنازل.
اعتقد ان رفع الدعوة و المطالبة بالتعويض سيؤدي الى اغلاق الصحيفة ذاتيا و اعلان افلاسها حتى بدون نهاية المحاكمة وهذا سيعطي درسا لوسائل الاعلام الغربية المنحازة سياسيا او عنصريا
شكراً أخي صبحي حديدي. أخر اختراعات الإعلام الغربي هي اتهامات الإغتصاب ومحاولة استخدام المرأة كوجه حضاري في الذهن الإنساني كورفة توت لتغطية هداعه وعوراته! لحسن الحظ الرأي العام العالمي أصبح أكثر نضوجاً في وعيه وأصبح يدرك هذا الكذب.
الصحيفة ذاع صيتتها لانها امريكيه وهي بالفعل تحمي و تدافع عن توجه أمريكي صهيوني استبدادي لا يرى في حق تقرير المصير للشعوب العربية والإسلامية إلا تهديدا للتيار الصهيوني المسيحي الذي تربى على أن الاسلام هو أكبر عدو له . ولذلك هم جديون في ذلك ولا يلعبون كما نلعب
اغلب الصحف الاميركية ليس لها مكاتب خارج الولايات المتحدة وبالتالي متعاقدة مع نيويورك تايمز لتزوديها للأخبار الدولية، الجريدة مصدر رئيسي لنشر اخبار ومقالات تأيدآ لاستمرار استعمار فلسطين او تبريرا لجراءم اسراءيل حيث تنشرها بقية الصحف داخل اميركا كما هي .وبالطبع السيطرة على الخبار التي تصل القارئ في الولايات المتحدة
مصايب قوم فوائد لقوم اخرين ….
فضيحة الصحيفة المرموقة تأتي في صالح المقاومة الفلسطينية و الشعب الفلسطيني بشكل عام و حيث تبين للشارع الغربي ان سلطانه منحطة اخلاقيا و سياسيا و إعلاميا وان كذبها و افتراءاتها و تلفيقاتها و انحيازها المشين لن تعود تشكل افيوم لتنويم الشعوب الغربية .
فضيحة تثبت فشل الصهاينة الاسراييليين و الأمريكيين في حربهم علي غزة .
فضيحة كان لا بد منها لخدمة المقاومة و انتصارها الأخلاقي و العسكري و السياسي و الاعلامي و الإنساني.