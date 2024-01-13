نيويورك تايمز: رؤية واشنطن “الكبرى” للسلام في الشرق الأوسط تصطدم بحائط في إسرائيل

نيويورك ـ “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تحليلا إخباريا بعنوان “بلينكن يتحدث عن رؤية كبرى للسلام في الشرق الأوسط لكنه يصطدم بحائط في إسرائيل” لإدوارد وونغ (الذي رافق بلينكن في جولته الأخيرة للمنطقة)، وباتريك كينغسلي (مراسل الصحيفة في القدس المحتلة) قالا فيه إنه عندما وقف وزير الخارجية أنتوني بلينكن على مدرج مطار القاهرة، أول أمس الخميس، قبل عودته إلى الولايات المتحدة، أعرب عن “ثقته في الدعم الذي قال إنه حصل عليه من القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لرؤية غزة ما بعد الحرب، وفي نهاية المطاف فهي تشمل دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل”.

وأوضحا أنه في نهاية أسبوع من الدبلوماسية عالية المخاطر مع عشر حكومات: “لن يحدث أي من هذا بين عشية وضحاها. لكن هناك رغبة أكبر الآن لدى الدول لاتخاذ القرارات الصعبة والقيام بما هو ضروري للتقدم على هذا المسار”.

ولكن برأي الصحافيين فمهما استطاع بلينكن أن يكون قد اكتسب في محادثاته مع الزعماء العرب والأتراك، إلا أن الحكومة الوحيدة الأكثر أهمية في المعادلة، وهي الحكومة الإسرائيلية، لم تعط أي إشارة على أنها تتماشى مع أهداف إدارة بايدن طويلة المدى. فالإسرائيليون مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدول العربية القوية مثل السعودية، لكنهم يظلون رافضين علنا للمطلب الأمريكي والعربي الحاسم: إنشاء دولة فلسطينية.

الإسرائيليون مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدول العربية القوية، لكنهم يظلون رافضين علنا للمطلب الأمريكي والعربي الحاسم: إنشاء دولة فلسطينية

ويقول الكاتبان: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومساعدوه يركزون على الحرب في غزة. وقال داني دانون، أحد كبار المشرعين من حزب نتنياهو في مقابلة: “اليوم، لا يمكن لأحد أن يتحدث مع الإسرائيليين عن دولة فلسطينية. اليوم علينا أن ننظر إلى الاستقرار والأمن”.

وخلال رحلته، قال بلينكن مرارا إنه الآن الوقت المناسب للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني الطويل الأمد، مهما كان ذلك صعبا وطموحا. وقال دبلوماسيون أمريكيون آخرون إن اندلاع أعمال العنف في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفشل الحكومة الإسرائيلية في ذلك اليوم في حماية مواطنيها، يُظهر أن “إسرائيل” لا يمكنها الاعتماد فقط على أجهزتها الأمنية لحماية أمنها.

وأشار الكاتبان إلى أن بلينكن ترك المحادثات الصعبة مع “إسرائيل” قرب نهاية رحلته التي بدأت يوم الجمعة عندما وصل إلى تركيا. ومن هناك ذهب إلى اليونان والأردن، وقطر، والإمارات، والسعودية. وعندها فقط أمضى يوما في المحادثات في “إسرائيل” قبل أن يتوجه إلى رام الله لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية، ويسافر بالطائرة إلى البحرين ثم مصر.

وكانت هذه هي المهمة الدبلوماسية الرابعة للوزير إلى المنطقة خلال ثلاثة أشهر من الحرب، والأكثر طموحا منذ رحلة الأزمة الأولى التي قام بها بعد أيام قليلة من هجمات “حماس”.

ويذكر الكاتبان أنه بحلول الوقت الذي التقى فيه مع القادة الإسرائيليين يوم الثلاثاء، كان بلينكن قد سمع ما يكفي ليخبرهم بأن زعماء المنطقة يرفضون المشاركة في قوة أمنية متعددة الجنسيات في غزة، كما اقترح بعض المسؤولين الإسرائيليين. وقال إن الأمن بعد الحرب يجب أن يتولاه الفلسطينيون غير المرتبطين بـ”حماس”، وإن غزة والضفة الغربية يجب أن تديرهما السلطة الفلسطينية، بحسب المسؤولين الأمريكيين.

وعلى الرغم من أن القادة في المنطقة يقولون في الوقت الحالي إنهم لن يدفعوا أموالا لإعادة بناء غزة، إلا أنهم قد يفعلون ذلك إذا وافقت “إسرائيل” على مسار ملموس لإقامة دولة فلسطينية تشمل المنطقتين، بحسب ما قاله بلينكن للمسؤولين الإسرائيليين.

وكان هناك أيضا إغراء أكبر: في خيمة صحراوية مفروشة بالسجاد، أخبر زعيم السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بلينكن يوم الاثنين أثناء تناول وجبة من لحم الإبل، بأن السعودية لا تزال على استعداد للنظر في تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، التي لم تعترف بها رسميا أبدا، إذا وافقت الحكومة هناك على إقامة دولة فلسطينية، بحسب ما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، شرط عدم الكشف عن هويته.

وفي محادثات التطبيع قبل هجوم السابع من أكتوبر، ركز الأمير محمد بشكل أساسي على انتزاع تنازلات من واشنطن، من بينها معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية، والتعاون الأمريكي في برنامج نووي مدني، والمزيد من مبيعات الأسلحة، بحسب ما قال مسؤولون أمريكيون.

لكن المسؤولين قالوا إن ثمن اعتراف السعوديين الدبلوماسي بـ”إسرائيل” قد ارتفع الآن، لأن المواطنين السعوديين وكثيرين آخرين في جميع أنحاء المنطقة غاضبون مما يعتبرونه مذبحة إسرائيلية في غزة.

ولهذا السبب، برأي الكاتبين، فإن كل حديث الأمريكيين عن الرؤى طويلة المدى للمنطقة يمكن أن يبقى على هذا النحو: مجرد كلام.

ويعارض نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة فكرة الدولة الفلسطينية. وبحسب الكاتبين لقد ذهب رئيس الوزراء إلى حد الدعوة إلى تعزيز “حماس” في غزة منذ سنوات لإبقاء السلطة الفلسطينية ضعيفة والفلسطينيين منقسمين. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إنه عندما طرح بلينكن اقتراح الزعيم السعودي يوم الثلاثاء في “تل أبيب”، فإنه لم يكن لدى الإسرائيليين رد قوي، والأمريكيون ينتظرون عرضا مقابلا.

واعترض المسؤولون الإسرائيليون على عدة مطالب أمريكية؛ بما في ذلك إبطاء الغزو، والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، والسماح للفلسطينيين النازحين في غزة بالعودة إلى منازلهم في الشمال، حيث تضررت نصف المباني على الأقل. ولم يوافق نتنياهو إلا على السماح لفريق من الأمم المتحدة بالدخول إلى شمال غزة في مرحلة ما لتقييم الأوضاع هناك.

ووفق الكاتبين فقد ضغط عليه بلينكن بشأن تصريحات أدلى بها وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة يقترحان إخراج الفلسطينيين من غزة بشكل دائم. وبعد أن غادر بلينكن “إسرائيل” صباح الخميس، أصدر نتنياهو بيانا وعد فيه بأن “إسرائيل ليس لديها نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين”.

ويحتاج نتنياهو إلى أن تحافظ الولايات المتحدة على دعمها الدبلوماسي والعسكري والمالي لـ”إسرائيل”. وحتى الآن، أعرب الرئيس بايدن عن دعمه القوي لـ”إسرائيل” ولم يضع شروطا على مبيعات القنابل وقذائف المدفعية وغيرها من الأسلحة الأمريكية الصنع لـ”إسرائيل”، على الرغم من الاستنكار العالمي بشأن الضحايا المدنيين والدمار في غزة.

لكن نتنياهو، كما يشير الكاتبان، يسعى أيضا إلى استرضاء التيار السائد في “إسرائيل”، الذي يريد أن يستمر الغزو حتى تتم الإطاحة بحركة حماس. ويحتاج إلى تهدئة أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه الهش، الذين قد ينسحبون من الحكومة، ما قد يؤدي إلى الإطاحة به، إذا استجاب للعديد من المطالب الدولية.

وقال إيتمار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن والذي ينتقد نتنياهو، في مقابلة: “لم تكن زيارة جيدة”.

وأضاف أن “حكومة نتنياهو مشلولة تماما. الوزراء اليمينيون المتطرفون لن يتسامحوا مع ما تعتقد الولايات المتحدة أنه ضروري، سواء في ما يتعلق بالمراحل النهائية للحرب أو التعامل مع اليوم التالي”.

وقال يوآف غالانت، وزير الجيش الإسرائيلي، في لقاء مع بلينكن، إن “إسرائيل” لا تبطئ حملتها في شمال غزة، بل تغير فقط التكتيكات، وفقا لمسؤول إسرائيلي مطلع على الاجتماع تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، حسب التحليل، تماشيا مع البروتوكول الإسرائيلي.

أعرب بايدن عن دعمه القوي لإسرائيل ولم يضع شروطا على مبيعات الأسلحة الأمريكية لها، على الرغم من الاستنكار العالمي بشأن الضحايا المدنيين والدمار في غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه قيل لبلينكن أيضا إن النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب غزة سيتكثف بالفعل بسبب حجم التحدي هناك. و”يعتقد أن قيادة “حماس” تختبئ في خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب غزة، ويعتقد أن العديد من الرهائن المتبقين – أكثر من 100 – موجودون في مكان قريب”.

ورفض نتنياهو دعوة بلينكن للسماح للمدنيين بالعودة بسرعة إلى شمال غزة. واضطر غالبية سكان المنطقة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة إلى الانتقال جنوبا مع بداية الحرب، قبل الغزو الإسرائيلي.

وقال مكتب نتنياهو في بيان لصحيفة “نيويورك تايمز”: “إعادة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة ستعرضهم للخطر”.

وأضاف: “لا يزال هناك آلاف من إرهابيي ’حماس’ في شمال غزة، وأميال من الأنفاق الإرهابية تحت الأرض وغيرها من البنى التحتية لـ’حماس’ التي يتعين على ’إسرائيل’ التعامل معها قبل أن يصبح الوضع آمنا لعودة المدنيين”.

وبرأي الكاتبين فإن موقف نتنياهو السياسي محفوف بالمخاطر. وقال دانون، أحد كبار المشرعين، إن أولويته هي كسب الإسرائيليين، وليس حكومة الولايات المتحدة “وإعادة الرهائن والقضاء على ’حماس’.. لا أعتقد أن الإسرائيليين سيقبلون أي شيء أقل من ذلك”.

وكشفا أنه قبل أن يسافر من القاهرة عائدا إلى واشنطن اعترف بلينكن للصحافيين بأن هذه هي حاجة “إسرائيل” الفورية، لكنه قال إن المسؤولين الإسرائيليين سيستفيقون لرؤية الصورة الأكبر. وقال: “اندماج إسرائيل وأمنها والطريق إلى الدولة الفلسطينية، هذه هي المعادلة”.