نيويورك تايمز: روسيا تعترف بالواقعية السياسية في سوريا لإنقاذ تأثيرها وقواعدها

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده بول سون وكريستينا غولدباوم قالا فيه إن ساعة الاعتراف بالواقع حانت، ولذلك وصل وفد من الدبلوماسيين الروس يوم الثلاثاء الماضي في قافلة من سيارات الدفع الرباعي البيضاء لحضور قمة في دمشق ومهمة لا يحسدون عليها: وضع الأساسات لاحتفاظ روسيا بقواعدها العسكرية في سوريا، بعد أقل من شهرين من إطاحة المعارضة برجل روسيا المفضل، بشار الأسد. وللقيام بذلك، كان الوفد في احتياج إلى كسب ود شعب قصفته القوات العسكرية الروسية بلا رحمة، وساعدت الأسد لسنوات.

وكان في انتظارهم أحمد الشرع، الذي نجا من عقد من الغارات الجوية الروسية ليبرز كزعيم مؤقت جديد لسوريا. ووقف في القصر الرئاسي وواجه مبعوثي الكرملين في مواجهة طال انتظارها.

وانتهت المحادثات التي تلت ذلك، وهي الأولى بين موسكو ودمشق منذ نهاية الحرب التي دامت قرابة أربعة عشر عاما، دون حل.

ومع ذلك، فقد مثلت هذه الاجتماعات بداية مفاوضات طويلة محتملة حول الدور الذي قد تلعبه روسيا، إن وجد، في سوريا ما بعد الحرب، بعد أن خسرت رهان بقاء الأسد في السلطة.

وقد أظهر الاجتماع نوع المقايضة الجيوسياسية التي بدأت في أعقاب الحرب الأهلية في سوريا – مع إمكانية إعادة تشكيل الشرق الأوسط. تتنافس القوى العالمية على النفوذ، بينما تحاول القيادة السورية الناشئة كسب الشرعية والأمن والمساعدات من خلال سياسة واقعية منضبطة وباردة.

وقال تشارلز ليستر، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: “أعتقد أن الجو العام في دمشق هو: نحن السوريون لسنا بحاجة إلى قتال مع أي شخص في هذه المرحلة، بما في ذلك أعداؤنا السابقون. لذا فإن خفض التصعيد والبراغماتية هما سمتا اللعبة”.

ومع ذلك، طلب من الروس تقديم التنازلات. وأكد الشرع أن أي علاقات جديدة مع موسكو “يجب أن تعالج أخطاء الماضي”، وطلب تعويضا عن الدمار الذي أحدثته روسيا، كما قالت حكومته في بيان.

كما طالب الشرع موسكو بتسليم الأسد وكبار مساعديه لمواجهة العدالة، وفقا لمسؤولين في الحكومة المؤقتة على علم بالاجتماع.

من المؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو جاسوس سابق يقدر الولاء، لن يوافق على ذلك. وعندما سئل المتحدث باسم بوتين في اليوم التالي للاجتماع عما إذا كان الشرع قد طلب تسليم الأسد، رفض التعليق.

ومن ناحية أخرى، بدا الشرع منفتحا بشكل مدهش على التعاون مع روسيا، على عكس إيران، الحليف الرئيسي الآخر للأسد، والذي قالت السلطات الجديدة في دمشق إنه لم يعد موضع ترحيب في سوريا.

في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، استشهد الشرع بـ “العلاقات الاستراتيجية الطويلة الأمد” بين سوريا وموسكو، وقال إنه “ليس في عجلة من أمره لإخراج روسيا من سوريا، كما يتصور البعض”.

وأشار في مقابلة منفصلة مع التلفزيون السعودي الحكومي إلى أن روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود من الزمن وتوفر الخبراء الذين يديرون محطات الطاقة في سوريا. والنتيجة المترتبة على ذلك هي أن دمشق قد تحتاج إلى روسيا في المستقبل.

وقال ليستر عن الزعماء الجدد في سوريا: “إنهم في احتياج شديد إلى الشرعية والدعم الدولي. والتسبب في أي تمزق دولي كبير سيكون أسوأ ما قد يفكرون في القيام به”.

وتقول حنا نوتي، المحللة في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، إن ما يحتاجه الشرع، إلى جانب الإمدادات المحتملة من النفط والحبوب من روسيا، هو ألا تلعب موسكو دور المفسد في جهوده لإعادة بناء سوريا وبناء حكومة.

وتضيف: “إن هذا البلد يبنى الآن سياسيا من الرماد”. وأشارت إلى أن الروس أعضاء دائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويمكنهم إعاقة الشرع بعدة طرق، إذا قرروا عدم “التعاطف السياسي”.

وقد أشار الشرع نفسه إلى أن روسيا تعتبر ثاني أقوى جيش في العالم، وقال إن حكومته التي تشكلت حديثا ليست في وضع يسمح لها بمعارضة القوى الكبرى.

وفي الاجتماع، حيث مثل روسيا مبعوثها الأعلى إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، لم يبد أي من الجانبين أنه في عجلة لاتخاذ أي قرارات كبيرة. ولكن ما يطلبه بقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والسعودية، من القادة الجدد في سوريا قد يؤثر أيضا على مصير روسيا. ففي الأسابيع الأخيرة، وصلت مجموعة من الدبلوماسيين من تلك الدول وغيرها إلى دمشق للقاء الشرع.

تريد روسيا الاحتفاظ بقاعدتها البحرية على البحر الأبيض المتوسط في طرطوس، والتي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفييتية. كما تسعى إلى الحفاظ على قاعدة حميميم الجوية خارج اللاذقية، والتي استخدمتها موسكو كمركز للإمداد والتوقف للعمليات الاستكشافية في إفريقيا. وحتى الآن، لم تقل السلطات السورية الجديدة لا، وبقيت روسيا على حالها، على الرغم من نقل المعدات العسكرية من القواعد. وقد قوبل الخطاب البراغماتي السوري بالمثل في موسكو.

بعد سنوات من الدفاع عن نظام الأسد في ساحة المعركة وفي الأمم المتحدة، حول القادة الروس خسارة حليفهم القديم إلى انتصار ومدوا غصن الزيتون للسلطات الجديدة، التي طالما أدانتها موسكو باعتبارها إرهابية.

قال بوتين، متحدثا في كانون الأول/ ديسمبر في مؤتمره الصحافي السنوي، إن روسيا فازت، بدلا من أن تخسر، في سوريا، لأن موسكو منعت البلاد من أن تصبح جيبا إرهابيا. وقال إنه لم ير الأسد حتى الآن، رغم أنه تعهد بلقائه في مرحلة ما. ومن غير الواضح ما إذا كانا قد التقيا منذ ذلك الحين.

وعرض الزعيم الروسي استخدام القواعد الروسية لتسليم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، الذي كان قبل أسابيع فقط يقاوم الضربات الجوية الروسية.

وقال إنه سيحتفظ بوجود روسيا هناك، فقط إذا كانت مصالح موسكو تتوافق مع مصالح القوى السياسية التي تولت السلطة. ويحتاج الشرع إلى تخفيف العقوبات من الولايات المتحدة، فضلا عن دعم واشنطن في مجلس الأمن، حتى تتمكن سوريا من البدء في التعافي الاقتصادي والوصول إلى المساعدات الدولية.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقوات على الأرض، تدعم القوات التي يقودها الأكراد في شمال – شرق سوريا والتي لا يسيطر عليها الشرع. وقد أعرب عن رغبته في الحفاظ على البلاد كاملة، والتي تشمل تلك المنطقة، حيث دعمت واشنطن القوات المحلية لتدمير تنظيم الدولة.

زار مسؤولون أوروبيون دمشق وعرضوا مسارا لتخفيف العقوبات، لكنهم أوضحوا أنهم لن يوافقوا على الاحتفاظ بوجود عسكري روسي في البلاد.

ومن غير الواضح كيف ستتعامل إدارة ترامب مع هذه المسألة. في كانون الأول/ ديسمبر، ومع سقوط نظام الأسد، قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن الحرب في سوريا “ليست معركتنا”، وإن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن يكون لها أي علاقة بها.

إن مسألة مصير الأسد تزيد من الطبيعة الدقيقة للمفاوضات بين موسكو ودمشق.

لا يزال الشرع يحاول ترسيخ الشرعية بين الشعب السوري والمجموعات السورية المختلفة، وقد يقوض التوصل إلى اتفاق مع روسيا بينما تؤوي الرجل القوي الذي قتل العديد من السوريين مكانته. وهذا أحد الأسباب التي قد تجعل تأخير أي التزام تجاه موسكو أمرا منطقيا. وفي داخل سوريا، لا يزال الشرع يلاحق فلول قوة نظام الأسد لتعزيز السيطرة. ومن الممكن أن تجعل موسكو هذه المهمة أكثر صعوبة.

ورغم أن خسارة القواعد في سوريا من شأنها أن تضعف قوة روسيا في المنطقة، فإن موسكو ربما لديها خيارات أخرى. فدعم الكرملين للزعيم العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، من الممكن أن يوفر موقعا بديلا لقاعدة بحرية روسية على البحر الأبيض المتوسط. وبالفعل، كانت روسيا تستخدم القواعد الجوية الليبية للرحلات الجوية. وقد لا يتم حل وضع القواعد الروسية في سوريا قريبا.

وقال أنطون مارداسوف، الخبير الروسي في الشؤون العسكرية الذي يركز على سوريا: “أعتقد أن كلا الجانبين يستفيدان من تأخير المفاوضات بشأن مصير القواعد. وبالتالي، تستطيع موسكو الحفاظ على صورتها، لأنها تمكنت بالفعل من الصمود لأطول فترة ممكنة وعدم المغادرة فور سقوط نظام الأسد، ويمكن لدمشق الآن التفاوض على رفع العقوبات”.