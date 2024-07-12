نيويورك تايمز: مانحون يعلقون 90 مليون دولار إذا ترشح بايدن

واشنطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن مجموعة من المانحين الديمقراطيين البارزين أبلغوا أكبر لجنة عمل سياسي داعمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي “فيوتشر فوروارد”، أن نحو 90 مليون دولار من التبرعات ستبقى معلقة إذا أصر الرئيس على الترشح للانتخابات.

(رويترز)