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نيويورك تايمز: مانحون يعلقون 90 مليون دولار إذا ترشح بايدن

12 - يوليو - 2024

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واشنطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن مجموعة من المانحين الديمقراطيين البارزين أبلغوا أكبر لجنة عمل سياسي داعمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي “فيوتشر فوروارد”، أن نحو 90 مليون دولار من التبرعات ستبقى معلقة إذا أصر الرئيس على الترشح للانتخابات.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 12, 2024 الساعة 4:41 م

    لعنة دماء أطفال غزة العزة تصيب العجوز المخرفن الثمانيني في مقتل والله ينصر أحرار فلسطين ويهزم حثالة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥🐒🚀

    رد

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