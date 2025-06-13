نيويورك تايمز: من الصعب معرفة آثار الضربة الإسرائيلية ضد إيران.. المخاطر كامنة.. وعلى ترامب تجنب الانجرار لحرب

فنيون إيرانيون في منشآت تحويل اليورانيوم في أصفهان. 8 أغسطس 2005. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا أعده ديفيد إي سانغر قال فيه إن طموح إسرائيل ظل تدمير قلب البرنامج النووي الإيراني، لكن تقييم العملية وما حققته قد يستغرق وقتًا طويلاً. فعندما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ليلة الخميس، أن الطيران الإسرائيلي ضرب “مركز التخصيب الرئيسي الإيراني نطنز”، كان يؤشر إلى مدى طموحاته في الهجوم الكبير الذي استهدف إيران: لقد أراد تدمير القلب النابض للمشروع النووي الإيراني.

وتعتبر منشأة نطنز المكان الذي أنتجت فيه إيران الغالبية العظمى من وقودها النووي. وفي السنوات الثلاث الماضية، أنتجت الكثير من الوقود الذي يقارب درجة صنع القنبلة، والذي وضع البلاد على أعتاب بناء أسلحة نووية. ولم ترد تقارير حتى الآن عما إذا كان موقع التخصيب الرئيسي الآخر في إيران، فوردو، قد استُهدف أيضًا. إنه هدف أصعب بكثير، مدفون عميقًا تحت جبل، وصُمّم عمدًا ليكون بعيدًا عن أي هجمات، بما فيها الإسرائيلية.

الصحيفة: إذا تأخر البرنامج لمدة عام أو عامين فقط، فقد يبدو الأمر كما لو أن إسرائيل قد خاضت مخاطرة كبيرة لتأخير قصير الأجل إلى حد ما

ونتيجة لذلك، قد يستغرق الأمر أيامًا أو أسابيع للإجابة على أحد أكثر الأسئلة أهمية المحيطة بالهجوم على منشآت إيران: كم من الوقت أخّرت إسرائيل البرنامج النووي الإيراني؟

إذا تأخر البرنامج لمدة عام أو عامين فقط، فقد يبدو الأمر كما لو أن إسرائيل قد خاضت مخاطرة كبيرة لتأخير قصير الأجل إلى حد ما.

ومن بين هذه المخاطر ليس فقط إمكانية نشوب حرب طويلة الأمد، ولكن أيضًا انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، وتحويل برنامجها إلى العمل السري، والتسابق للحصول على سلاح، وهي بالضبط النتيجة التي كان السيد نتنياهو يهدف إلى منعها.

ويشير التاريخ إلى أن مثل هذه الهجمات لها نتائج غير متوقعة. حتى الهجوم الأكثر براعة على البرنامج قبل 15 عامًا، وهو هجوم إلكتروني وضع برامج ضارة في النظام، ما أدى إلى تدمير أجهزة الطرد المركزي، لم يُبطئ إيران إلا لمدة عام أو عامين. وعندما عاد البرنامج، كان أكبر من أي وقت مضى.

وعلى مدى 20 عامًا، استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة آلاف أجهزة الطرد المركزي التي تعمل داخل منشأة نطنز، على أمل خنق المكون الرئيسي الذي يحتاجه العلماء الإيرانيون لبناء ترسانة نووية. وطوّرت الدولتان معًا فيروس “ستاكسنت”، وهو سلاح إلكتروني يهدف إلى جعل أجهزة الطرد المركزي تخرج عن السيطرة. وقد طُورت تلك العملية، التي تحمل الاسم الرمزي “الألعاب الأولمبية”، في إدارة جورج دبليو بوش وازدهرت في إدارة باراك أوباما، حتى تم الكشف عنها. ثم قامت إسرائيل بتخريب المباني التي تنتج أجزاء أساسية لأجهزة الطرد المركزي، وبدأت في اغتيال العلماء الرئيسيين للعملية. لكن تلك كانت انتكاسات مؤقتة، تعافت إيران بسرعة، واستمرت أجهزة الطرد المركزي في نطنز في الدوران، حتى أجبرها الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران على التخلي عن 97% من وقودها وإبطاء التخصيب في نطنز إلى حد كبير. كما حدد هذا الاتفاق مستوى التخصيب إلى مستوى مفيد لتوليد الطاقة النووية، ولكنه غير كافٍ لصنع قنبلة.

ويضيف سانغر أن مجمع نطنز بدا، على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكأنه بات تحت السيطرة. واعتقد معظم المسؤولين الأمريكيين أن الاتفاق، وإن لم ينهِ البرنامج، إلا أنه احتواه، حيث أصبح إنتاج منشأة نطنز قليلاً. لكن بعد ذلك، انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق عام 2018، واصفًا إياه بالكارثة وأنه أسوأ اتفاق في التاريخ.

وفي غضون بضع سنوات، بدأت إيران في تسريع عمل المنشأة، وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة وأكثر كفاءة. ورفعت مستويات التخصيب إلى نسبة نقاء 60%، أي أقل بقليل من درجة صنع القنبلة.

وقال الخبراء إن الأمر لن يستغرق سوى بضعة أسابيع لرفع المستوى إلى 90% وهو المستوى المستخدم عادة في الأسلحة الذرية. كما اتخذت إيران خطوات أخرى جعلت نطنز هدفًا أكبر.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، خلص المفتشون الدوليون إلى أن إيران سرّعت تخصيبها.

ليلة الخميس، صباح الجمعة في إسرائيل، استغل نتنياهو التقدم الأخير ليجادل بأن إيران لديها الآن ما يكفي من الوقود لتسعة أسلحة، وأن البلاد يمكنها “تسليح” هذا الوقود في غضون عام. وهذا يتفق مع ما أفاد به المفتشون قبل أسبوع. وجاء كلامه في خطاب للإسرائيليين، واقترح المسؤولون الاستخباراتيون أن المخاطر عالية. إلا أن هذا الحكم سيظل محلاً للجدال ولفترة طويلة، إلى جانب الدبلوماسية التي اختارتها إدارة ترامب، وكانت ستقوم باحتواء البرنامج النووي الإيراني.

ومع ذلك فمن المبكر الحديث عن ضرر أصاب منشأة نطنز، فهي ليست مدفونة عميقًا تحت الأرض، لكن قاعات أجهزة الطرد المركزي تقع على عمق 50 ياردة أو أكثر تحت الصحراء، ومغطاة بخرسانة شديدة التسليح. والسؤال هو ما إذا كانت أجهزة الطرد المركزي قد دُمرت.

نيكولاس كريستوف: لطالما سادت الشكوك حول إمكانية تدمير موقع فوردو النووي الإيراني، على الأقل بدون قنابل أمريكية خارقة للتحصينات، لأنه يقع في أعماق الأرض

وقد تجاوزت هجمات إسرائيل المنشآت، إذ سعت أيضًا إلى القضاء على القيادة العسكرية والنووية. ولسنوات، استهدفت إسرائيل كبار العلماء النوويين بشكل فردي، حيث قُتل بعضهم بقنابل لاصقة مثبتة على أبواب سياراتهم. وقُتل كبير العلماء النوويين في البلاد في عملية اغتيال بمساعدة روبوت. لكن بعض الضربات التي شُنت ليلة الخميس بدت وكأنها قد دمرت مقراتهم وأماكن معيشتهم، في إطار محاولة واضحة للتخلص منهم وبطريقة جماعية.

ولا يزال الغموض يحيط بالهجوم، حول ما إذا كانت إسرائيل قد حاولت ضرب أعمق منشأة وأكثرها حماية بين مجمعاتها النووية المترامية الأطراف: مركز التخصيب المسمى فوردو.

يقع المركز في قاعدة تابعة لـ “الحرس الثوري” الإسلامي، في عمق جبل، على عمق نصف ميل تقريبًا تحت سطح الأرض، وفقًا لرافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي زار الموقع. وإذا لم تضرب فوردو، يقول بريت ماكغورك، الذي شغل منصب منسق شؤون الشرق الأوسط لعدة رؤساء أمريكيين من كلا الحزبين، “فإنك لم تقضِ على قدرتهم على إنتاج مواد صالحة لصنع الأسلحة”. وقال مسؤولون أمريكيون بأن إسرائيل لا تملك القنابل الخارقة للتحصينات اللازمة لضرب تلك المنشأة، حيث تم تركيب أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورًا لدى إيران. وإذا نجا فوردو من الهجمات، فهناك فرصة كبيرة لاستمرار التكنولوجيا الرئيسية للبرنامج النووي الإيراني.

وفي هذا السياق تساءل نيكولاس كريستوف، في نفس الصحيفة، عن الرد الأمريكي على الغارات، وإن أظهر ترامب ضبط النفس في الشرق الأوسط. وقال إن قصف نتنياهو إيران قد يؤدي إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط، وسيكون التحدي الذي يواجه الرئيس ترامب هو حماية القوات الأمريكية في المنطقة، والبقاء بعيدًا عن هذه الفوضى. وأشار الكاتب إلى أن نتنياهو برر العملية بأن إيران تشكل خطرًا واضحًا مستمرًا، وأن إيران تخصب اليورانيوم إلى مستويات مقلقة، ويعتقد أنها على بعد أسابيع فقط من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل، مع أن صنع القنابل وطريقة إطلاقها سيستغرق وقتًا أطول بكثير.

لكن أحد الأسباب الرئيسية لمسار إيران المتزايد الخطورة كان سوء التقدير الهائل الذي ارتكبه نتنياهو وترامب في تعاملاتهما معها. وبدعم قوي من نتنياهو، انسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي توصل إليه الرئيس باراك أوباما واحتوى إلى حد كبير البرنامج النووي الإيراني. ويبدو أن ترامب توقع أن تعود إيران زاحفة على قدميها وتقدم تنازلات.

وبدلاً من ذلك، سرّعت إيران من مستويات تخصيب اليورانيوم. ووصف مسؤول أمني إسرائيلي سابق قرار إلغاء الاتفاق في عام 2018 بأنه “كارثة”، وقال آخر إنه كان “خطأ تاريخيًا”. ولم تنجح عدوانية نتنياهو آنذاك، ويبدو من غير المرجح أن تنجح الآن.

وربما كان القصف يهدف إلى تقويض الجهود الدبلوماسية الأخيرة التي بذلها ترامب لاستعادة شيء قريب من الاتفاق النووي الأصلي مع إيران.

ويقول كريستوف: “سنرى نتائج القصف، لكن لطالما سادت الشكوك حول إمكانية تدمير موقع فوردو النووي الإيراني، على الأقل بدون قنابل أمريكية خارقة للتحصينات، لأنه يقع في أعماق الأرض.

ولم يتضح حتى مساء الخميس ما إذا كان قد استُهدف. كما أفادت التقارير بقصف إسرائيل مساكن يسكنها علماء نوويون إيرانيون، وقد يكون ذلك أكثر فعالية؛ إذ صرح خبراء عسكريون لسنوات بأن إيران ستواجه صعوبة أكبر في استبدال علمائها النوويين مقارنة بأجهزة الطرد المركزي”. وقال إن هجمات كهذه قد تسرّع من مساعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، إذ سيكثر قادتها من الحجج التي تثبت حاجة البلاد إلى رادع نووي.

لم يستبعد الكاتب ردًا إيرانيًا في الساعات القادمة أو الأيام التالية، والسؤال هو إن كانت ستستهدف القوات الأمريكية في العراق أو البحرين أو أي مكان آخر

و”على نطاق أوسع، بدا النظام الإيراني خلال زياراتي الصحافية إلى إيران مكروهًا للغاية، لطالما اشتكى لي العمال والمزارعون الإيرانيون العاديون وغيرهم من الفساد والنفاق وسوء الإدارة الاقتصادية، لكن الإيرانيين وطنيون أيضًا، وقد يدفع القصف الأجنبي الناس إلى الالتفاف حول راية بلدهم”.

ولم يستبعد الكاتب ردًا إيرانيًا في الساعات القادمة أو الأيام التالية، والسؤال هو إن كانت ستستهدف القوات الأمريكية في العراق أو البحرين أو أي مكان آخر في الشرق الأوسط، وإلى أي مدى.

ويكمن الخطر في أن نشهد دورة تصعيد تؤدي إلى حرب إقليمية لا يريدها أحد. وستكون القوات والسفارات الأمريكية في خطر، وأفضل طريقة يمكن لترامب حمايتها بها هي البقاء بعيدًا عن هذا الصراع، ومحاولة إحياء الاتفاق النووي.

وحذر السيناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، من أن نتنياهو قد أقدم على “تصعيد متهور قد يشعل فتيل العنف الإقليمي”، و”هذا يبدو لي صحيحًا. ولحسن حظه، بدا ترامب حذرًا من الدخول في حروب خارجية، ولنأمل أن يظهر ضبط النفس هذه المرة بدلاً من الخوض في صراع مع إيران”.