نيويورك تايمز: هجمات إسرائيل أكسبت القضية الفلسطينية تعاطفا عالميا

نيويورك: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى “التعاطف” مع القضية الفلسطينية في العالم.

ونقلت الصحيفة عن عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين أن “الخسائر بين المدنيين في غزة أدت إلى حالة من الانفعال في العالم أجمع وخاصة العالم العربي، وأن الوقت بات ينفد أمام الجيش الإسرائيلي لإتمام عمليته في القطاع”.

وأضافت أن العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، يعتقدون أنه “كلما طال أمد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، زاد احتمال تمدد الصراع في المنطقة”.

وأوضحت أن المسؤولين ذكروا أيضا أن “الرد العنيف من إسرائيل على حركة حماس أدى إلى التعاطف مع القضية الفلسطينية في العالم أجمع”.

ذكر المسؤولون الأمريكيون أن الرد العنيف من إسرائيل على حركة حماس أدى إلى التعاطف مع القضية الفلسطينية في العالم أجمع

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الكثير من المدنيين الفلسطينيين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية ضد حماس بغزة.

وكانت إسرائيل فرضت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حصارا محكما أعقبته بحرب على قطاع غزة.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل 11 ألفا و78 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصاب أكثر من 26 ألفا، كما قتل 183 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)