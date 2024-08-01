نيويورك تايمز: هنية قُتل بقنبلة متطورة تم تهريبها منذ شهرين للمبنى الذي يقيم فيه

لندن- “القدس العربي”: قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن زعيم حماس إسماعيل هنية اغتيل بقنبلة متطورة تم التحكم فيها عن بعد تم تهريبها إلى دار الضيافة في طهران الذي كان يقيم فيه، وليس بصاروخ كما تردد على نطاق واسع.

ووفقا للتقرير، الذي نقل عن سبعة مسؤولين من الشرق الأوسط، من بينهم إيرانيان ومسؤول أمريكي، تم تهريب العبوة الناسفة سرا إلى مبنى الحرس الثوري الإسلامي في طهران قبل حوالي شهرين.

ووفق الصحيفة، يقول المسؤولان الإيرانيان، وهما أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، إن دقة الضربة تذكرنا بالمدفع الرشاش الذي يتم التحكم فيه عن بعد والذي استخدمه فريق الموساد لقتل العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زاده في عام 2020.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن خمسة مسؤولين من الشرق الأوسط قولهم إن “رؤساء المخابرات الإسرائيلية أطلعوا الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى على تفاصيل العملية في أعقابها مباشرة”.